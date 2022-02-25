NBA》坎寧安讀秒階段展大心臟4罰全中 活塞下半場逆轉騎士

坎寧安再次率隊逆擊退騎士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA下半季正式開打，上周剛率領貝瑞隊在新秀挑戰賽奪冠的坎寧安（Cade Cunningham）和莫布里（Evan Mobley）正面交鋒，最終比數也與兩人MVP獎項爭奪如出一轍，坎寧安倒數時刻關鍵4罰全數命中，帶領活塞以106：103扳倒騎士，贏下得來不易的2連勝。

騎士此役少了主將葛蘭德（Darius Garland）以及雷佛特（Caris Levert）坐鎮，不過面對聯盟墊底的活塞開局並未帶來太多威脅，雖然未將領先拉至雙位數，但一路保持領先，半場55：52帶著3分優勢進入下半場。

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易籃後，活塞展開反撲氣焰，並在史都華（Isaiah Stewart）飆進一顆三分後反超比數，第四節更靠著迪亞洛（Hamidou Diallo）和葛蘭特（Jerami Grant）帶動下擴大領先至雙位數。騎士眼看情勢不妙立即做出回應，倒數1分26秒先靠奧科羅 （Isaac Okoro）三分扳平比數，隨後馬卡南（Lauri Markkanen）2罰1中取得領先，不過坎寧安挺身而出，連續4罰命中再次翻轉比數，加上騎士最後3次三分追平機會都未能把握，驚險守下勝利。

活塞下半場逆轉騎士。（美聯社）

活塞此仗以板凳出發的迪亞洛表現最佳，僅上場21分鐘就高效拿下21分，同樣替補登板的巴格利（Marvin Bagley III）也貢獻16分，坎寧安雖然本場16投僅4中，不過靠著罰球10罰9中拿下17分6籃板6助攻，葛蘭特也挹注16分。

騎士方面，馬卡南得到全場最高的22分，古德溫（Brandon Goodwin）替補奪得15分，朗度（Rajon Rondo）、莫布里各拿12分，奧科羅 、J.艾倫（Jarrett Allen）挹注11分。

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