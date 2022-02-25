拳擊》「沒有別的選擇了」基輔拳王市長誓言為國家而戰

烏克蘭首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科表示，他已準備好親手捍衛國家。（法新社、美聯社；本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯正式入侵烏克蘭，烏國首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科（Vitali Klitschko）受訪時也表示，自己沒有其他選擇了，會全力為國家而戰。

現年50歲的克里契科是三屆世界重量級拳王、2014年當選基輔市長，他昨在俄羅斯開戰後接受《早安英國》訪問表示，「我相信烏克蘭、相信我的國家、我的人民，我沒有其他選擇，我會為國家戰鬥。」

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克里契科的弟弟弗拉基米爾（Wladimir Klitschko）也是前世界重量級拳擊冠軍，這對拳壇傳奇兄弟檔在戰爭爆發後一起錄製影片對外界喊話，弗拉基米爾表示：「我呼籲國際夥伴們關注烏克蘭正在發生的悲劇，這場毫無意義的戰爭只會有輸家、不會有贏家。」

在本月初進入烏克蘭預備軍的弗拉基米爾說道：「不要允許烏克蘭發生這樣的事情，也不要讓歐洲和世界繼續陷入現在的處境，團結讓我們強大，我們支持烏克蘭。」

Wladimir Klitschko and Vitali Klitschko launch a joint video appeal after Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine by Russia…



[ @Vitaliy_Klychko & @Klitschko] pic.twitter.com/uVG4NqtCff — Michael Benson （@MichaelBensonn） February 24, 2022

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