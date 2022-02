拳擊》「沒有別的選擇了」基輔拳王市長誓言為國家而戰

烏克蘭首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科表示,他已準備好親手捍衛國家。(法新社、美聯社;本報合成)

〔體育中心/綜合報導〕俄羅斯正式入侵烏克蘭,烏國首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科(Vitali Klitschko)受訪時也表示,自己沒有其他選擇了,會全力為國家而戰。

現年50歲的克里契科是三屆世界重量級拳王、2014年當選基輔市長,他昨在俄羅斯開戰後接受《早安英國》訪問表示,「我相信烏克蘭、相信我的國家、我的人民,我沒有其他選擇,我會為國家戰鬥。」

克里契科的弟弟弗拉基米爾(Wladimir Klitschko)也是前世界重量級拳擊冠軍,這對拳壇傳奇兄弟檔在戰爭爆發後一起錄製影片對外界喊話,弗拉基米爾表示:「我呼籲國際夥伴們關注烏克蘭正在發生的悲劇,這場毫無意義的戰爭只會有輸家、不會有贏家。」

在本月初進入烏克蘭預備軍的弗拉基米爾說道:「不要允許烏克蘭發生這樣的事情,也不要讓歐洲和世界繼續陷入現在的處境,團結讓我們強大,我們支持烏克蘭。」

