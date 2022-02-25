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NBA》布克代班控衛送12助攻 太陽焚燒雷霆收8連勝

2022/02/25 11:23

布克（左）代班先發控衛拿下25分12助攻。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭太陽今天作客奧克拉荷馬迎接明星賽後首戰，儘管缺少保羅（Chris Paul），但仍在布克（Devin Booker）代班先發控衛並拿下25分還送出12助攻帶領下，以124：104收下8連勝。

太陽首節就在布里吉斯（Mikal Bridges）與布克兩人合拿16分帶領下，以31：14領先雷霆，次節太陽攻守失序僅得17分，反之雷霆在這節靠傷後回歸的吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下9分，單節31分追近分差，半場打完只落後太陽3分。

第三節雷霆數度追平比分，還曾一度超前太陽，不過在中段太陽打出一波10：2的攻勢拉開比數，三節打完把領先拉開到85：77。第四節雷霆沒有放棄，但久攻無法將比數拉近後全面潰敗，終場以104：124，20分差不敵太陽。

太陽在保羅預計休息超過一個月的情況下，今天選擇將C.強森（Cameron Johnson）拉上先發擔任得分後衛，布克擔任控球後衛，今天布克也繳出25分12助攻5籃板還有6次抄截的全能成績，布里吉斯與C.強森各進帳21分。

吉爾吉斯亞歷山大在缺席10場比賽後回歸，不過他身手未見生疏，22投13中拿下全場最高的32分外帶5助攻，菜鳥吉迪（Josh Giddey）也有15分9籃板6助攻的表現。

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