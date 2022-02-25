晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》德羅森關鍵三分打力退老鷹！ 寫比肩籃球之神超狂紀錄

2022/02/25 12:06

德羅森的關鍵三分打幫助公牛贏下比賽。（圖片取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕公牛德羅森（DeMar DeRozan）今天在明星賽後的首場比賽就表現優異，在第四節關鍵時刻命中超前三分打，單場狂轟37分，率領球隊以112：108力退老鷹。

明星賽前連續10場比賽得分破25分的德羅森，今天在首節就火力全開，10投7中狂砍16分，讓公牛以24：19領先老鷹。次節老鷹在替補波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）砍下9分，與先發的卡培拉（Clint Capela）8分領銜追分，半場打完追到50：52。

第三節兩隊分數緊咬，公牛在節初領先，後續被老鷹追上後反超，三節打完雙方以82：82戰平。決勝節公牛再度占優，不過在領先大半節後被老鷹逆轉，公牛在105：108落後時德羅森跳了出來，他先是用一記19呎跳投追到剩下1分差，接著又在15.1秒時命中關鍵三分打，直接將比數拉開到110：108領先，老鷹波丹諾維奇超前三分未進後採用犯規戰術，公牛格林（Javonte Green）2罰俱中後宣告老鷹死刑，終場公牛就以4分差奪勝。

德羅森維持明星賽前的火燙手感，此役21投15中砍下全場最高37分外帶6籃板，伍切維奇（Nikola Vucevic）12分10籃板收下雙十，拉文（Zach LaVine）進帳20分，新同學T.湯普森（Tristan Thompso）從板凳出發貢獻11分6籃板。

根據紀錄指出，德羅森不僅連續11場比賽得分破25，他也連續8場比賽得分在35分以上，成為NBA史上第7人。德羅森2月場均能拿下35.9分、6.1籃板、5.5助攻，命中率高達58.4%，這個紀錄也是自籃球之神喬丹（Michael Jordan）後，第二位自三分時代（1980年）以來，可以單月場均35分以上，投籃命中率55%以上的球員。

老鷹板凳出發的波丹諾維奇今天表現最優，單場27分進帳，加林納里（Danilo Gallinari）也有26分9籃板不俗演出，老鷹少主T.楊恩（Trae Young）今天手感急凍，單場17投3中只拿下14分，不過送出10次助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。