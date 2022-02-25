NBA》德羅森關鍵三分打力退老鷹！ 寫比肩籃球之神超狂紀錄

德羅森的關鍵三分打幫助公牛贏下比賽。（圖片取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕公牛德羅森（DeMar DeRozan）今天在明星賽後的首場比賽就表現優異，在第四節關鍵時刻命中超前三分打，單場狂轟37分，率領球隊以112：108力退老鷹。

明星賽前連續10場比賽得分破25分的德羅森，今天在首節就火力全開，10投7中狂砍16分，讓公牛以24：19領先老鷹。次節老鷹在替補波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）砍下9分，與先發的卡培拉（Clint Capela）8分領銜追分，半場打完追到50：52。

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第三節兩隊分數緊咬，公牛在節初領先，後續被老鷹追上後反超，三節打完雙方以82：82戰平。決勝節公牛再度占優，不過在領先大半節後被老鷹逆轉，公牛在105：108落後時德羅森跳了出來，他先是用一記19呎跳投追到剩下1分差，接著又在15.1秒時命中關鍵三分打，直接將比數拉開到110：108領先，老鷹波丹諾維奇超前三分未進後採用犯規戰術，公牛格林（Javonte Green）2罰俱中後宣告老鷹死刑，終場公牛就以4分差奪勝。

DEMAR DEROZAN: KING OF THE FOURTHpic.twitter.com/8P54rmkrMn — SportsCenter （@SportsCenter） February 25, 2022

德羅森維持明星賽前的火燙手感，此役21投15中砍下全場最高37分外帶6籃板，伍切維奇（Nikola Vucevic）12分10籃板收下雙十，拉文（Zach LaVine）進帳20分，新同學T.湯普森（Tristan Thompso）從板凳出發貢獻11分6籃板。

根據紀錄指出，德羅森不僅連續11場比賽得分破25，他也連續8場比賽得分在35分以上，成為NBA史上第7人。德羅森2月場均能拿下35.9分、6.1籃板、5.5助攻，命中率高達58.4%，這個紀錄也是自籃球之神喬丹（Michael Jordan）後，第二位自三分時代（1980年）以來，可以單月場均35分以上，投籃命中率55%以上的球員。

老鷹板凳出發的波丹諾維奇今天表現最優，單場27分進帳，加林納里（Danilo Gallinari）也有26分9籃板不俗演出，老鷹少主T.楊恩（Trae Young）今天手感急凍，單場17投3中只拿下14分，不過送出10次助攻。

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