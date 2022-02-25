NBA》羅素爆砍37分 末節關鍵發揮率灰狼力克灰熊

羅素今日表現出色。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今日主場迎戰灰熊，羅素（D'Angelo Russell）單場爆砍37分，其中在決勝節不但獨攬23分，更命中關鍵三分彈，終場幫助球隊以119：114收勝。

首節灰熊威廉斯（Ziaire Williams）獨砍11分，他也聯手莫爾頓（De'Anthony Melton）幫助球隊取得雙位數領先、最多領先達15分，次節後段灰狼靠本節獨攬10分的湯斯（Karl-Anthony Towns），聯手羅素內外斬獲，一舉逆轉劣勢，半場打完灰狼53：56。

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第三節雙方膠著，灰狼84：83些微領先，而進入決勝節羅素打好打滿，大爆發狂砍23分，然而本場身體有些異狀的莫蘭特（Ja Morant）還是率灰熊緊咬，1分40秒克拉克（Brandon Clarke）補進2分，雙方再度以114：114戰平，但隨後羅素以3分彈回應，後續雙方都未能掌握機會，最終在麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）2罰命中後以119：114畫下句點。

灰狼羅素今日攻下37分另有9助攻，湯斯則攻下22分11籃板，貝佛利（Patrick Beverley）進帳13分，替補的畢斯利（Malik Beasley）貢獻有17分。灰熊方面，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）21分11籃板，威廉斯21分，莫蘭特20分，巴恩（Desmond Bane）14分，替補莫爾頓12分，克拉克10分。

灰狼退灰熊。（美聯社）

灰狼退灰熊。（今日美國）

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