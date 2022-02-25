晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》光復高中進4強 林智堅號召「全猿出擊」應援

2022/02/25 12:21

新竹市光復高中籃猿挺進HBL四強賽、市長林智堅今天號召「全猿出擊」挺光復HBL奪冠。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕挺新竹市光復高中男籃再闖HBL四強！市長林智堅今天（25日）宣布，市府在光復路8座大型公車亭、24座路燈旗上，印上光復球員、隊徽及「新竹人挺光復」、「光復必勝」字樣為球隊應援，邀市民拍照打卡標註「#光復必勝」為球員加油！

市府教育處表示，路燈旗以光復球衣大紅色為底配隊徽籃猿的藍色；公車亭有12位球員的大型海報與合照，象徵「全猿主場」；其中，明星雙箭頭球員張俊生、陳將双照片設於光復中學站，全體球員合照則設於清華大學站。

林智堅也與光復高中籃球隊總教練陳定杰、隊長張俊生及球員陳將双，開箱市府為光復男籃打造的應援公車亭，張俊生與陳將双更分別與公車亭上的個人大型海報合影。林智堅邀請大家一起到光復路沿途的公車亭打卡拍照，為光復男籃拿下HBL冠軍集氣。

教育處表示，今年HBL高中籃球聯賽男子組準決賽最終戰，光復高中以85:71斬斷南山高中連勝，同時登上分組第一。主將陳將双攻下全場最高的29分，成為球隊贏球保證。光復高中挾帶超強實力，以預賽全勝狀況闖入八強，首次拿到八強第一，3月12、13日，在台北小巨蛋繼續衝擊冠軍金盃。

教育處表示，光復高中繼去年奪下HBL季軍、創下桃竹苗地區最佳成績，更是竹市首座季軍獎盃，今年極有可能再寫下隊史最好成績，甚至有可能是光復高中與新竹市首座HBL冠軍。市府特別包下光復路公車亭與路燈旗，號召市民朋友共同為光復高中加油、打氣，一起見證光復籃猿完成全國制霸的歷史一刻。

教育處說明，此次公車亭及路燈旗以紅、藍色及光復籃猿的隊徽為主，搭配12位球員的大型海報及大合照，讓市民朋友能夠更深入認識新竹之光的成員。其中，代表光復籃猿的主視覺及明星雙箭頭陳將双及張俊生，分別設置在光復路兩側的公車亭（光復中學站），大合照則放置於清華大學站，歡迎市民朋友前往拍照打卡。

其餘公車站據點如下：王威翔、王玨澔（工研院光復院區）。馮誠恩、吳可安（馬偕醫院）、鄭名斈、邱晨洋（金城新村口）、林恩宇、曾韋翔（過溝）、沈宥均、謝銘駿（過溝）。

新竹市光復高中籃猿挺進HBL四強賽、市長林智堅今天號召「全猿出擊」挺光復HBL奪冠，也邀市民來應援為光復高中加油。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中籃猿挺進HBL四強賽、市長林智堅今天號召「全猿出擊」挺光復HBL奪冠，光復路沿線已掛上應援的羅馬旗幟。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。