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射箭》奧運銀牌「湯包」湯智鈞 捐50萬器材回饋新北基層

2022/02/25 12:39

湯智鈞捐50萬器材回饋新北基層。（教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕在去年東京奧運射箭奪團體銀牌、個人第4名的「湯包」湯智鈞，決定以身作則捐贈50萬元的相關器材，回饋新北市的射箭學校，期待基層的小選手能追求有好的資源追逐夢想，未來也能踏上奧運殿堂。

20歲湯智鈞在2018年雅加達亞運，攜手魏均珩、羅偉旻於反曲弓金牌戰擊敗強敵南韓，勇奪金牌，近年已成為國家隊的固定班底，不僅於東奧射出佳績，今年也要和魏均珩、蘇于洋、戴宇軒再戰9月杭州亞運。

從小在新北市長大的湯智鈞，求學階段從三峽區大埔國小、明德高中（國中部） 、明德高中、國立台北大學，如今在奧運殿堂上射出佳績後，他早去年奧運回國的隔離期間，就主動向教練劉展明提到想為新北市射箭學校盡一點心力捐贈器材。

湯智鈞表示，從小學開始接觸射箭一路上遇到不少貴人，大家努力幫助他完成目標與夢想，而自己是從基層出來，過去曾遇到器材不足的問題，常看到教練們擔心器材的問題，希望能夠捐贈器材給予基層學校。

湯智鈞共捐贈明德高中、秀峰高中、柑園國中、桃子腳國中、汐止國中、中園國小、桃子腳國小、土城國小、柑園國小、大埔國小、清水國小、信義國小。

湯智鈞表示，即使各校分配沒有很多，希望做一個拋磚引玉的動作，讓有更多人注意到射箭運動，共同來投入射箭領域，並支持更多的基層學校，他更鼓勵所有小選手要勇敢追逐自己的夢想。

湯智鈞捐50萬器材回饋新北基層。（教練劉展明提供）

湯智鈞捐50萬器材回饋新北基層。（教練劉展明提供）

湯智鈞捐50萬器材回饋新北基層。（教練劉展明提供）

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