網球》「如果仔細一點看...」3年前這張照片泄露基里奧斯黑暗過往

基里奧斯在社群自揭罹患憂鬱症的過去。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）今年跌破眾人眼鏡、在家鄉奪下澳網男雙冠軍，不過事實上天賦過人的他這幾年成績起伏、場外風波也不少，他昨在社群貼出長文，揭露曾罹患憂鬱症、甚至一度想輕生的過往。

基里奧斯在Instagram貼出一張自己帶著耳機的照片、表示這是2019年在澳網時所拍攝，如果仔細一點看，就會看到右手有自殘過的疤痕。他提到，當時自己正經歷生命中最黑暗的時期。

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基里奧斯表示那段期間自己常有輕生的念頭，有時候連從床上起身都很困難，更不用說在數以萬計的觀眾面前打球，「我很孤獨、憂鬱、消極、也酗酒跟吸毒，並推開家人跟朋友的關心。覺得自己好像無法跟任何人說話、誰都無法相信。」

「這就是我不願敞開心扉、拒絕依賴心愛的人，一直強迫自己保持正面的後果。」基里奧斯以過來人的身分提到，「我知道每天的生活有時讓人非常疲憊、甚至無法承受，我也了解大家會覺得說出來就代表自己是示弱或者害怕。」

「現在我想告訴大家，說出來也沒關係，你並非孤單一人。」這位澳洲網球好手表示，「我經歷過那種積極、充滿活力的氣氛好像永遠不可能成為現實的時期。拜託，不要覺得你是一個人，如果你覺得誰都無法訴苦，我很願意提供幫助。我現在可以很自豪地說，現在的我已徹底改變，對每件事擁有完全不同的看法，再也不會把任何一刻視為理所當然。我希望大家都能充分發揮自己的潛力、並時刻保持微笑，因為生命是如此美好。」

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