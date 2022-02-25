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網球》蠻牛開季13連勝 納達爾再戰新科球王梅總

2022/02/25 13:35

納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕頂著史上最多21座大滿貫男單冠軍光環，納達爾（Rafael Nadal）在阿卡普爾科舉行的墨西哥男網賽連戰皆捷，西班牙「蠻牛」挾6：0、7：6（7：5）解決美國年輕對手保羅（Tommy Paul），3連勝安抵4強，持續改寫生涯最佳開季13連勝紀錄。

　35歲的納達爾寶刀未老，本季於墨爾本、澳網横掃群雄，轉戰阿卡普爾科又勇闖3關，持續超越自己2014年開季11連勝佳績，這位暫居世界第5的前任球王，將與澳網決賽老冤家梅德維夫（Daniil Medvedev）狹路相逢，俄國「梅總」也將在下週躍居新科球王，「所有人都知道與丹尼爾交手有多困難。我得拚出最高水準才有機會，這就是我要努力的，必須打好比賽。」澳網歷經史詩般5盤大戰，上演「輸2追3」大逆轉的「蠻牛」說：「每個人都清楚，那場決戰多麼艱辛，明天是另場戰鬥。我也知道他打很好，很有信心。」　　

　8強與年僅24歲保羅交手，老經驗的納達爾開賽氣勢如虹，招牌左手上旋球横掃清盤，接下來遭遇年輕對手頑抗，加上炎熱潮濕的氣候影響，「蠻牛」歷經互破拉鋸至搶7，才驚險直落2關門，「我第1盤打得很棒。第2盤開始犯了幾個錯誤，對方打得越來越好，比賽變得有點瘋狂，出現許多破發。」所幸第4種子老將堅持住，才沒讓戰線被延長。

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