MLB》紅襪球員封館期間揪團訓練 開直播造福球迷

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟與球員工會仍對勞資協議無法達成共識,本週起也每天開會,球員部分不僅無法春訓、也無法使用球場、設備,為了展開訓練、備戰新球季,近期紅襪球員就揪團到大學進行練習,更在社群放出直播造福等待已久的球迷。

大聯盟從12月2日封館至今,因場館設備無法使用,造成許多球員必須想辦法找地方訓練,而紅襪就有以巴恩斯(Matt Barnes)、皮維塔(Nick Pivetta)、塞爾(Chris Sale)、克勞佛(Kutter Crawford)等人為主的「訓練團」到佛羅里達海灣海岸大學進行訓練,有趣的是該地還離春訓基地並不遠。

巴恩斯對於目前的狀況直呼「很艱難」,但也表示大夥們聚在一起互相幫助、一起努力,努力盡量變成像正常的狀態,認為算是不幸中的大幸,並且也對場地的使用表示感謝,讓他們能夠順利的完成訓練,並繼續往前。根據波士頓當地媒體報導,塞爾和克勞佛都是該校校友,塞爾更是多次捐款。

據悉,自一月份開始訓練後,也造福了球迷和該校學生,能夠就近目睹明星球員練球,不過有趣的是,巴恩斯希望能造福更多球迷,隨著BP練習的展開,也嘗試在社群開啟直播,並且回答球迷問題,連不喜歡社群的塞爾也樂在其中。

