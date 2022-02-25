MLB》紅襪球員封館期間揪團訓練 開直播造福球迷

Sale in the bullpen. pic.twitter.com/EB0hMIDttp — Chris Cotillo （@ChrisCotillo） February 24, 2022

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟與球員工會仍對勞資協議無法達成共識，本週起也每天開會，球員部分不僅無法春訓、也無法使用球場、設備，為了展開訓練、備戰新球季，近期紅襪球員就揪團到大學進行練習，更在社群放出直播造福等待已久的球迷。

大聯盟從12月2日封館至今，因場館設備無法使用，造成許多球員必須想辦法找地方訓練，而紅襪就有以巴恩斯（Matt Barnes）、皮維塔（Nick Pivetta）、塞爾（Chris Sale）、克勞佛（Kutter Crawford）等人為主的「訓練團」到佛羅里達海灣海岸大學進行訓練，有趣的是該地還離春訓基地並不遠。

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巴恩斯對於目前的狀況直呼「很艱難」，但也表示大夥們聚在一起互相幫助、一起努力，努力盡量變成像正常的狀態，認為算是不幸中的大幸，並且也對場地的使用表示感謝，讓他們能夠順利的完成訓練，並繼續往前。根據波士頓當地媒體報導，塞爾和克勞佛都是該校校友，塞爾更是多次捐款。

據悉，自一月份開始訓練後，也造福了球迷和該校學生，能夠就近目睹明星球員練球，不過有趣的是，巴恩斯希望能造福更多球迷，隨著BP練習的展開，也嘗試在社群開啟直播，並且回答球迷問題，連不喜歡社群的塞爾也樂在其中。

Jay Groome as the others look on. pic.twitter.com/l3T4JL8ACC — Chris Cotillo （@ChrisCotillo） February 24, 2022

Chris Sale live bullpen session on Barnes’s IG; pic.twitter.com/ZSUSjcNLYg — Boston Strong （@BostonStrong_34） February 24, 2022

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