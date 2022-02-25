中職》跟上美日韓簽團體協約 周思齊點出下個議題

中職會長蔡其昌與球員工會理事長陳傑憲。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕由於亞冠賽爭議，球員工會自2017年啟動「中職選手之出賽責任義務」的團體協商，花費超過4年、11次會議往返，跟中職在今天簽約，跟上先進職棒國家步伐。

回顧美、日、韓三國職棒的勞資關係發展史，美職球員工會成立於1953年，並在1968年與資方簽訂首份協約；日職選手會創立於1980年，6年後簽約協約；韓國在1988年吹響成立選手協會號角，在2001年成立同時與資方取得協商共識。

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前任理事長周思齊參與大部分協商會議，他表示自己在攻讀史學碩士，研究各國歷史，發現美日韓都有簽證團體協商，「我就在想，我們球員工會什麼時候可以簽。從美國在1968年就簽第一份，到我們的2022年，還是有很大的努力空間。」

周思齊表示，感謝工會辦公室成員，他們非常辛苦，還有謝謝球團了解並感受球員想法和立場。「周董」在1月28日將理事長一職接棒給陳傑憲，並轉任「退輔政策發展委員會」的主委，他笑說，「我已經卸任，以後叫我周主委就好。」

周思齊表示，這份團體協約簽署後，工會還有很多要努力的議題，「下一個是退輔政策，請會長多多指教。」

中職會長蔡其昌與球員工會理事長陳傑憲。（記者方賓照攝）

中職會長蔡其昌與球員工會理事長陳傑憲。（記者方賓照攝）

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