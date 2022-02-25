中職》「沒有鬆口氣的感覺」 找到第6隊蔡其昌有壓力

中職會長蔡其昌。（記者方賓照攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼集團確定成為中職第6隊，中職會長蔡其昌表示，沒有鬆一口氣的感覺，壓力才剛開始，落實承諾是很重要的，要說話算話、說到做到，第一階段壓力在這裡，他講過要把職棒的餅做大，要怎麼做大？數字會說話，去年最大壓力是疫情，把職棒餅做大這件事會有壓力，還好同仁不斷努力，聯盟收入還是增加。

蔡其昌指出，第二個承諾是第6隊，球迷很關心，有人看好，也有人不看好，他當會長就是要找到第6隊，今天總算完成了，在「說到做到」這件事的確是達成了，責任剛開始。

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蔡其昌說，第6隊從籌組到二軍比賽，再到一軍比賽，這是一個過程，過程對聯盟而言，希望6隊實力接近，不能有太大落差，對棒球整體運動發展才有助益，也比較符合聯盟整體利益，球迷才比較喜歡，如何讓第6隊快速迎頭趕上，形成聯盟另一個壓力。

蔡其昌透露，上週高雄市長陳其邁，邀請他和台鋼謝會長到市政府，陳其邁知道第6隊情形，爭取第6隊落腳高雄，謝會長當場允諾，表示台鋼市南部企業，一定會把主場選在澄清湖球場。

蔡其昌說:「我也對陳市長表達，縣市首長以具體行動支持棒球，我也是很肯定的，謝謝真心喜歡棒球的市長，同時對聯盟而言，南部市場包括高雄、屏東，樂見台鋼集團選擇高雄澄清湖做主場，經營高屏地區球迷朋友，讓他們有歸屬感，這也是好事，這樣6都都有職棒球隊。」

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