中職》不願見到運動員悲歌 會長拚職棒扮演領頭羊

中職與球員工會今日進行團體協商簽約儀式，由會長蔡其昌與球員工會理事長陳傑憲代表雙方簽約。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕球員工會跟中職今天簽下歷史性首份團體協約，會長蔡其昌表示，勞資站在同一條船上，未來會在雙方取得平衡點，不希望台灣上演美職不知何時開打的狀況。

中職工會理事長陳傑憲表示，這是非常具有時代意義的場合，多虧學長投入，才有這麼好的環境，「在思齊學長的帶領，體會到自己的責任，也謝謝蔡會長，願意聽取球員心聲、募集資源，讓球迷更關注中職。」

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蔡其昌先感謝前會長吳志揚，開始關注這項議題，啟動團體協商，「我上任後就多次指示同仁，要趕快塵埃落定。」

蔡其昌認為，過去台灣運動員被使命責任、為國犧牲的框架綁住，當他們沒辦法代表國家出賽就沒人管，「過去有看到這些悲歌，不希望再出現。」

「中職是台灣職業運動最大的品牌，可以當作領頭羊。」蔡其昌指出，這份協約定義出賽義務清清楚楚，出賽過程可以獲得相對保障，這對運動員才是公平的。

陳傑憲表示，工會未來會跟聯盟努力精進制度，針對契約談判流程、球員流動制度、肖像權、各種身份之制式契約、仲裁制度等議題陸續發起協商；前任工會理事長周思齊也說，這份團體協約簽署後，還有很多要努力的議題，「下一個是退輔政策，請會長多多指教。」

蔡其昌指出，當會長將全力支持，只是職棒條件困難，球團都在虧錢，「球團的生存，球員的權益，我會在兩者間取得平衡，如果要做資方做不到的，受傷的也會是勞方，雙方站在同一條船上。」

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