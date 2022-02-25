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世界盃資格賽》「新台灣人」阿提諾14分進帳 台灣輸澳洲隊37分

2022/02/25 15:53

「新台灣人」阿提諾首次披掛上陣，繳出14分、8籃板。（圖片取自FIBA）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天於2023年世界盃男籃亞大區資格賽首戰東京奧運銅牌澳洲，「新台灣人」阿提諾首次披掛上陣，繳出14分、8籃板，但台灣隊還是恨天高，以61：98不敵澳洲，明日將對戰日本，尋求開胡。

繼Q.戴維斯後，29歲阿提諾成為台灣籃壇第二位歸化球員，本季效力T1聯盟台南台鋼獵鷹，平均繳出30.6分、16.2籃板，暫居聯盟得分、籃板王，只是這次遇到平均高度超過200公分的澳洲，阿提諾在禁區扛得辛苦，也背上4次犯規。

台灣隊在上半場打完以22：48大幅落後，但效力T1聯盟中信特攻的林秉聖第三節率隊打出反擊，率隊轟出單節30分並把落後縮小，只是澳洲在末節依舊有本事把領先擴大，最終台灣隊就以37分之差吞下敗仗，明天11點5分將對上地主日本。

阿提諾首次披掛上陣，出手16次命中6球，包括三分球3投皆墨，但他最大問題還是罰球只有8罰2中，繳出14分、8籃板，林秉聖12分、周桂羽11分進帳，至於陣中最有經驗的本土球員周儀翔僅有4分進帳。

林秉聖12分。（圖片取自FIBA）

周儀翔僅有4分進帳。（圖片取自FIBA）

世界排名第3的澳洲此仗快意獲勝，且全隊上場球員都有分數進帳，表現最佳是去年隨隊打下東京奧運銅牌的凱伊（Nick Kay）進帳14分。

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