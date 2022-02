詹皇率湖人對決快艇 今日賽事預告與轉播

詹姆斯(左)。(資料照,美聯社)

今早NBA三場轉播,第一場由熱火對決尼克,在控衛沃克(Kemba Walker)宣布本季關機後,3連敗的尼克將要碰上東部第二的熱火,他們是否有辦法以下犯上?第二場由獨行俠對決爵士,「歐洲金童」東契奇(Luka Doncic)上半季最終戰對決鵜鶘狂砍49分,面對有米契爾(Donovan Mitchell)及戈貝爾(Rudy Gobert)坐鎮的爵士,誰能勝出?第三場由快艇對決湖人,交易大限後毫無動靜的紫金大軍,能否在「詹皇」詹姆斯(LeBron James)帶領下,贏得這場洛城內戰?記得鎖定轉播!

國內籃壇方面,T1聯盟例行賽將由龍頭高雄海神強碰台啤英熊;UBA大專籃球聯賽男子8強也進入第2天賽程,喜愛的球迷千萬別錯過轉播!

高中木聯今日將由壽山高中對決去年亞軍穀保家商,以及美和高中對決去年冠軍平鎮高中,敬請鎖定轉播!

NBA

08:30 熱火@尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 獨行俠@爵士 ELEVENSPORTS1

11:00 快艇@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

T1

17:30 高雄海神 vs. 台啤英熊

轉播:愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

UBA男子八強複賽

14:00 國立體大 vs. 政治大學

15:45 台灣師大 vs. 世新大學

17:30 義守大學 vs. 台灣藝大

19:15 健行科大 vs. 萬能科大

轉播:緯來體育台、Line Today

高中木棒聯賽

09:00 壽山高中@穀保家商

12:00 美和高中@平鎮高中

轉播:MOMOTV

