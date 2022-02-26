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詹皇率湖人對決快艇 今日賽事預告與轉播

2022/02/26 06:51

詹姆斯（左）。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今早NBA三場轉播，第一場由熱火對決尼克，在控衛沃克（Kemba Walker）宣布本季關機後，3連敗的尼克將要碰上東部第二的熱火，他們是否有辦法以下犯上？第二場由獨行俠對決爵士，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）上半季最終戰對決鵜鶘狂砍49分，面對有米契爾（Donovan Mitchell）及戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮的爵士，誰能勝出？第三場由快艇對決湖人，交易大限後毫無動靜的紫金大軍，能否在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）帶領下，贏得這場洛城內戰？記得鎖定轉播！

國內籃壇方面，T1聯盟例行賽將由龍頭高雄海神強碰台啤英熊；UBA大專籃球聯賽男子8強也進入第2天賽程，喜愛的球迷千萬別錯過轉播！

高中木聯今日將由壽山高中對決去年亞軍穀保家商，以及美和高中對決去年冠軍平鎮高中，敬請鎖定轉播！

NBA

08:30 熱火@尼克 緯來體育、愛爾達體育1台
10:00 獨行俠@爵士 ELEVENSPORTS1
11:00 快艇@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

T1

17:30 高雄海神 vs. 台啤英熊
轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

UBA男子八強複賽

14:00 國立體大 vs. 政治大學
15:45 台灣師大 vs. 世新大學
17:30 義守大學 vs. 台灣藝大
19:15 健行科大 vs. 萬能科大
轉播：緯來體育台、Line Today

高中木棒聯賽

09：00 壽山高中@穀保家商
12：00 美和高中@平鎮高中
轉播：MOMOTV

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