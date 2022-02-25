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網球》普丁看到會不開心！ 俄羅斯球王老婆穿這樣暗挺烏克蘭

2022/02/25 16:20

梅德維夫與妻子達莎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷下令侵略烏克蘭，不過俄羅斯新科世界球王梅德維夫的妻子達莎（Dasha）今天到場邊幫老公加油時，則穿著烏克蘭國旗顏色的襯衫領口現身，暗挺烏克蘭意味濃厚，引起網友熱議。

俄羅斯球王梅德維夫的妻子今天現身看球時穿著暗挺烏克蘭。（取自網路）

梅德維夫今天在ATP500墨西哥公開賽直落二擊退日本好手西岡良仁，闖進4強，另一地杜拜公開賽的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）則遭爆冷無緣4強、確定睽違兩年退位球王，梅德維夫將在下週一生涯首度登上世界球王寶座。

在這個俄羅斯宣布開戰的敏感時刻，新科球王梅德維夫賽後坦言他並不好受：「我希望倡導世界和平。」他的妻子達莎今天則穿著烏克蘭國旗的藍、黃色領口襯衫現身看球，引起外國網友熱議：「ATP的第一夫人！」「太棒了！」

不只梅德維夫，另一名俄國名將、世界排名第7盧布列夫（Andrey Rublev），昨天也心痛在IG分享兩國國旗的娃娃緊抱在一起的照片。

盧布列夫分享的貼文上面用俄語寫著：「烏克蘭與俄羅斯的生活一直緊密相連，我們是兄弟國家，我有很多烏克蘭朋友...」「我不知道這則貼文是否會對局勢產生任何影響，但我想說我不想要戰爭、侵略、平民死亡，我不想看到令人震驚的消息。我想再次見到我的朋友，我們討論一切，除了戰爭和政治！」

俄國名將盧布列夫分享貼文反對戰爭。（取自IG）

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