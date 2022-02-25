NBA》保羅不在沒關係！布克繳超狂數據比肩奇德

布克（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽明星後衛保羅（Chris Paul）於明星賽前因右手拇指撕脫性骨折，將缺席6至8週，導致太陽下半季剛開打就面臨主控缺陣。不過今日布克代班控衛，化身「奪命書生」，繳出25分、5籃板、12助攻與驚人的6抄截，助球隊以124：104大勝雷霆，近20戰狂拿19勝。

對於擔任控球後衛並不陌生的布克，防守一直以來終究不是他的強項，甚至在生涯初期還成為球迷詬病之處，不過他今日繳出的亮眼數據卻寫下太陽21年來的紀錄。根據《StatMuse》統計指出，布克此役的表現，讓他成為繼2001年的現任獨行俠主帥奇德（Jason Kidd）後，太陽再度有球員完成單場25分、10助攻與5抄截紀錄。

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Point Book without Chris Paul:



25 PTS

12 AST

6 STL



He is the first Suns player with a 25p/10a/5s game since Jason Kidd in 2001. pic.twitter.com/41YdZClyXs — StatMuse （@statmuse） February 25, 2022

事實上，早在布克甫入聯盟時，就曾擔任過太陽的控球後衛，畢竟當時球隊陣中總是缺乏一名頂尖持球者。即便如此，在身兼控球與得分的責任下，依舊藏不住他那過人的得分能力。而在太陽找來保羅這名「控衛之神」後更完全解放布克的進攻，去年球季更是一路殺進總冠軍才敗下陣。

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