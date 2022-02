NBA》保羅不在沒關係！布克繳超狂數據比肩奇德

布克(右)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕太陽明星後衛保羅(Chris Paul)於明星賽前因右手拇指撕脫性骨折,將缺席6至8週,導致太陽下半季剛開打就面臨主控缺陣。不過今日布克代班控衛,化身「奪命書生」,繳出25分、5籃板、12助攻與驚人的6抄截,助球隊以124:104大勝雷霆,近20戰狂拿19勝。

對於擔任控球後衛並不陌生的布克,防守一直以來終究不是他的強項,甚至在生涯初期還成為球迷詬病之處,不過他今日繳出的亮眼數據卻寫下太陽21年來的紀錄。根據《StatMuse》統計指出,布克此役的表現,讓他成為繼2001年的現任獨行俠主帥奇德(Jason Kidd)後,太陽再度有球員完成單場25分、10助攻與5抄截紀錄。

Point Book without Chris Paul:



25 PTS

12 AST

6 STL



He is the first Suns player with a 25p/10a/5s game since Jason Kidd in 2001. pic.twitter.com/41YdZClyXs