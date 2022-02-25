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NBA》德羅森差2步比肩喬丹狂紀錄 眾球星盛讚、詹皇直接飆髒話

2022/02/25 17:33

公牛球星德羅森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公牛球星德羅森（DeMar DeRozan）本季手感超火燙，今對老鷹砍下全場最高37分，連續8場得分在35分以上，成為NBA史上第7人，離「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）神紀錄只差2場，超狂表現讓太陽球星保羅（Chris Paul）、七六人哈登（James Harden）以及湖人詹姆斯（LeBron James）都忍不住發文讚嘆。

德羅森今對老鷹首節就砍進16分，創下自己本季首節得分新高，而他近8戰場均38.2分、命中率更高達61.9%，根據美媒紀錄，德羅森不僅連續11場比賽得分破25、連9場砍下至少30分，也連續8場比賽得分飆破35分以上，成為NBA史上第7人，距離喬丹保持的連續10場破35分紀錄，只剩下2步之遙。

「我們正在見證歷史...」公牛小將多桑姆（Ayo Dosunmu）賽後盛讚德羅森，「我最喜歡他的一點就是當我們需要分數時，他知道什麼時候該自私一點，並扛起球隊勝負。」剛加盟的新同學T.湯普森（Tristan Thompson）賽後也讚嘆「現在在我眼中，他就是這個聯盟的MVP。」

除了隊友們對德羅森讚譽有佳，還有多隊大咖球星也對德羅森地表現讚不絕口，正在養傷的太陽明星後衛保羅就在推特寫道「DeMar，你這傢伙實在太壞壞壞壞壞壞壞啦~~」甫轉戰七六人的哈登也發文為德羅森感到驕傲，湖人「詹皇」詹姆斯更嚇到直接飆髒話「德羅森真是他X的一頭猛獸！」

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