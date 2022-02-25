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網球》曾來台灣參賽 烏克蘭一姊沉痛向國際發聲：請幫幫我們！

2022/02/25 17:32

絲薇托莉娜在2017台灣公開賽封后。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯普廷下令侵略烏克蘭，無情戰火殃及無辜人民，對此曾來台灣參賽的烏克蘭網球一姊絲薇托莉娜（Elina Svitolina）今天在IG沉痛向國際發聲：「請幫助我們！」

絲薇托莉娜在2017年來台灣參賽，受球迷歡迎。（資料照，歐新社）

絲薇托莉娜在2017年來台灣參加台灣公開賽。（資料照，記者陳志曲攝）

現年27歲的絲薇托莉娜曾於2017年參加台灣公開賽封后，生涯在WTA巡迴賽拿下16冠，也在去年東京奧運成為烏克蘭史上第一位拿下奧運獎牌的網球員（女單銅牌），目前世界排名也高居單打第15名。

她今天稍早在IG發文，面對祖國目前孤立無援感到相當傷心：「我的心在淌血，烏克蘭人的另一個可怕的不眠之夜又來臨了，請幫助我們停止戰爭。」

絲薇托莉娜在去年與相戀多年的法國好手孟菲爾斯（Gael Monfils）結婚，目前住在倫敦，她的丈夫也在下方留言祈禱。或許是因為心繫祖國的安危，絲薇托莉娜在上週雖名列10號種子，在杜拜公開賽第二輪就落敗，本週也在卡達公開賽首輪就被淘汰。

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