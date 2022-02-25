空手道》東奧安慰文姿云爆紅 烏國正妹痛呼：請站出來幫幫我們...

空手道美女特莉加與我國一姐文姿云。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭空手道美女特莉加（Anzhelika Terliuga），去年東奧四強戰擊敗我國空手道一姐文姿云，賽後她暖心捧著文姿云的臉深情告白「其實妳是我的偶像」當時一句話感動許多網友，然而近日烏克蘭遭受俄羅斯侵略，無情戰火也延燒到特莉加的家鄉，今她上傳家鄉慘狀，並沉痛在IG上發文懇求俄國人民和國際出來阻止這場戰爭。

我國空手道好手文姿云，去年在東京奧運一路過關斬將，4強與特莉加上演精彩對決，儘管驚險追成4：4，但最終仍由4名邊線裁判判定對手獲勝，無緣進入金牌戰，賽後她透露烏克蘭特莉加特別捧起她的臉告訴她「妳很棒！真的！其實妳是我的偶像！我們都很棒」，讓文姿云相當感動，也感動了無數台灣網友。

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然而俄羅斯烏克蘭24日開戰，今是俄羅斯對歐洲國家發動二戰以來最大規模攻擊，特莉加今天稍早在IG發文，沉痛向國際強權喊話，希望能獲得其他國家的支持，而不僅僅只是言語的制裁，另外她也喊話俄國人民，盼他們能打破沉默、阻止自家政府對烏克蘭的無情侵略。

「清晨5點我就被爆炸聲嚇醒...先在全世界都看到俄羅斯帶著坦克、軍隊入侵我們的烏克蘭，導彈從直升機上被丟下...好可怕，我從來沒想想過自己會如此害怕，我心愛的敖德薩市爆炸聲不斷、斷垣殘壁，烏克蘭全境都在努力和侵略者作戰！！！到底該怎麼辦我真的不知道」

接下來特莉加寫道，「很多人傳訊息給我問我『你安全嗎？』當然不！！我們怎麼可能安全，請睜開眼睛看著這一切，很多人問我怎麼幫忙，請在你們的國家廣發真相，要求停戰！！」

最後特莉加沉痛表示「我知道俄羅斯人不是我們的敵人，但我希望這個世界還有正義！希望敵人能為所作所為付出慘痛的代價！！！！希望所有國家最終都會支持我們！！！！不僅僅是言語制裁！我們才能停止噩夢！拜託俄國人不要無動於衷，不要保持沉默！！！我們沒有挑釁你們！是你們的政府擅自覺得我們需要被拯救，他們該拯救的是自己國家的局勢和他們的大腦，你們跑來侵略，才讓我跟家人需要被拯救！求上蒼幫幫烏克蘭！」

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