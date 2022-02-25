中職》第6隊來了 陳其邁透露上周已邀請台鋼討論

職棒第6隊來了，陳其邁透露上周已邀請台鋼討論。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台鋼集團將成為中職第6隊，主場選在高雄澄清湖球場，高雄市長陳其邁今天透露，上週他已邀請中職會長蔡其昌、台鋼會長謝裕民，到市府討論合作事項。

中職會長蔡其昌今天表示，確定由台鋼成為中職第6隊，3月2日將到聯盟簽署加盟意向書，4月就會把經營計劃書送來，5月之前常務理事長召開，審查第6隊加盟事宜，只要完成，7月就可參加季中新人選秀，按照加盟計劃一步一步來做，主場將選在高雄澄清湖球場。

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對此，高雄市長陳其邁今天傍晚透過臉書興奮表示:「職棒第6隊來了！｣，相信高雄的球迷等待這一刻很久了，聽到這個消息，都很興奮。

陳其邁指出，從2018年開始，爭取高雄在地的職棒球隊，一直是他的承諾。2020年8月他補選上任後，鴨子划水，逐一與有意願投資的單位接觸洽談，展現高雄的誠意。

陳其邁透露，上週他已邀請中職會長蔡其昌、台鋼會長謝裕民，到市府討論合作事項。今天透過蔡其昌公開宣布，台鋼集團已確定有意願成為第6隊，將於3月2日到聯盟簽訂加盟意向書，澄清湖棒球場成為職棒主場，指日可待。

陳其邁強調，市府將努力給球迷最好的職棒球場，最好看的比賽。除了積極發展運動產業，未來高雄捷運黃線，也會經過澄清湖球場。在今年底就會動工了！

陳其邁表示，去年市府為迎接職棒第六隊做足準備，包括調整捷運黃線車站，使澄清湖棒球場未來交通更便捷，也優化了澄清湖棒球場內選手訓練室、牛棚、球員及教練休息室等空間，以及賽事期間安排衛武營、左營高鐵站二線免費接駁專車，降低周邊道路交通壅塞，並搭配行銷宣傳，提升購票進場觀賽人數。

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