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足球》台中市推迷你足球 指導員前進校園巡迴教學

2022/02/25 18:04

迷你足球指導員前進台中校園巡迴教學。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年適逢足壇盛事卡達世界盃，台中市政府積極推廣迷你足球，繼2020年足球深耕計畫，今年攜手全國校園社區運動聯盟協會，辦理2022年社區足球深耕計畫「幼童足球指導員前進校園」，引進專業指導員與國際教材，鼓勵孩童參與足球運動。　

台中市運動局局長李昱叡表示，計畫預計3月中旬開始實施，進入基層國小及幼兒園巡迴教學，扎根迷你足球運動，歡迎各校踴躍報名，共同培養小朋友健康運動習慣。市府及全國校園社區運動聯盟協會日前召開籌備會議，決定安排上、下學期各8週、每週1小時的教學課程，讓活潑好動的幼童從小接觸足球，李昱叡出席感謝與會代表規劃系統性足球教材，提升授課班級數與時數，並用心培訓指導員，完善計畫執行成效。

運動局表示，說明會邀集全國迷你足球協會秘書長張武業、台中市足球協會理事長許朝樂、台中藍鯨女足總教練呂桂花、台中市兒童運動協會總教練李焌嘉、台中市海線足球協會總幹事趙志宏等在地專業人士與團體代表，上半年課程預計3月14日至5月27日推動教學，活動資訊可洽官網（https://reurl.cc/Wk0OgL）。　

台中市運動局局長李昱叡（左）。（迷你足球協會提供）

台中市力推迷你足球。（迷你足球協會提供）

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