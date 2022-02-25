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中職》球星打國際賽待遇如何？團體協約細節公開

2022/02/25 18:04

球員工會今天跟中職簽訂協約，明確規範國家隊國際賽事每戰出場費、身故保險金，而中職若辦國際賽，每戰出場費則為2萬台幣。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕球員工會今天跟中職簽訂的團體協商協約，明確規範國家隊國際賽事每戰出場費3萬台幣、身故保險金是1600萬，至於中職舉辦的國際賽，每戰出場費2萬台幣。

今天簽訂團體協商協約，效期3年，期滿前3個月，由雙方互派代表會商協議續約或另訂新約，適用規定包括國家隊國際賽事、聯盟國際賽事及球團國際賽。

國家隊國際賽事像是奧運、亞運、經典賽，以及國際棒總舉辦的賽事，若該項賽事由中職負責「組、訓、賽」及球員權利事項，正式賽事每場出場費3萬，至於公辦熱身賽、自辦熱身賽和練習賽，皆有條件支付每場1萬至1萬5000千元。

保險部分，身故保險金1600萬；每次實支實付醫療保險金限額70萬；暫時失能保險按約定月薪100%全額給付，最高每月70 萬元，最低每月20萬元。給付期間分2種，單數年合約最長給付12個月，複數年合約最長給付24 個月。

此外，選手若依照中職聯盟安排前往國外，或球團所在地以外之地區接受訓練及參加比賽時，中職應負擔全部交通費及膳宿費用，細節還規定選手均住單人房。

中職與球員工會25日進行團體協商協約簽約儀式，由會長蔡其昌與球員工會理事長陳傑憲代表雙方簽約。（記者方賓照攝）

聯盟國際賽事包含台日交流賽、亞洲職棒冠軍賽等等，每場比賽出場費2萬，熱身賽和練習賽有條件支付每場1萬至1萬5000千元。保險部分，身故保險金1600萬；每次實支實付醫療保險金限額50萬。

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