足球》烏克蘭球員進球「掀衣反戰」 西班牙主審此舉被讚爆（影音）

烏克蘭中場球員馬林諾夫斯基進球後掀起球衣，露出胸前的反戰標語。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄國總統普廷24日下令侵略烏克蘭，遭受國際強烈撻伐，各國陸續宣布制裁打擊戰爭行徑，國際足壇也掀起「反戰」的浪潮，其中效力於義甲亞特蘭大的烏克蘭中場球員馬林諾夫斯基（Ruslan Malinovskyi）在比賽中掀起球衣，露出反戰標語，不過令人驚訝地是主審裁判並沒有因此給他黃牌，賽後這位45歲的西班牙裁判也獲得各國網友盛讚。

日前義甲亞特蘭大隊在歐聯附加賽出戰奧林匹亞科斯，烏克蘭中場球員馬林諾夫斯基梅開二度，帶領球隊3：0擊敗對手，在第66分鐘、踢進第二顆進球後衝到場邊，脫下球衣後露出了寫著「烏克蘭不要戰爭」文字的襯衣，將雙手合攏，做出懇求的姿勢，希望能讓更多人關注烏克蘭危急的處境。

請繼續往下閱讀...

"No war in Ukraine."



Ukrainian international Ruslan Malinovsky with a message under his jersey after scoring for Atalanta tonight.#UEL pic.twitter.com/r2Tu5AZiqM — Virgin Media Sport （@VMSportIE） February 24, 2022

值得一提的是，對於在比賽中做出抗議舉動的馬林諾夫斯基，主審西班牙裁判格蘭德（Carlos del Cerro Grande）卻沒有出示平常應該會出現的「黃牌」，就這樣直接讓比賽繼續進行。他默默支持反戰的舉動也大獲各國網友好評，在國際足球相關論壇，就有許多網友大讚「裁判好棒」、「主審真的太棒了」、「第一次覺得足球裁判好有男子氣概」還有人表示「真的很吃驚，畢竟不管在什麼情況下，若在比賽中傳遞政治訊息應該都會吃黃牌，這裁判真了不起！」

主審西班牙裁判格蘭德。（資料照，路透）

亞特蘭大主帥加斯培里尼（Gian Piero Gasperini）賽後受訪時說道，「現在的情況對我們來說是很艱難的時刻，但馬林諾夫斯基更是備受煎熬，早上我得再三問他是否能準備好要出場，因為我知道他的父母和家人們都還在烏克蘭，我知道光靠足球不能解決這些國際問題，但仍希望藉由足球能做出一些貢獻，讓彼此拉近一點距離。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法