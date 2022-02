足球》烏克蘭球員進球「掀衣反戰」 西班牙主審此舉被讚爆（影音）

烏克蘭中場球員馬林諾夫斯基進球後掀起球衣,露出胸前的反戰標語。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕俄國總統普廷24日下令侵略烏克蘭,遭受國際強烈撻伐,各國陸續宣布制裁打擊戰爭行徑,國際足壇也掀起「反戰」的浪潮,其中效力於義甲亞特蘭大的烏克蘭中場球員馬林諾夫斯基(Ruslan Malinovskyi)在比賽中掀起球衣,露出反戰標語,不過令人驚訝地是主審裁判並沒有因此給他黃牌,賽後這位45歲的西班牙裁判也獲得各國網友盛讚。

日前義甲亞特蘭大隊在歐聯附加賽出戰奧林匹亞科斯,烏克蘭中場球員馬林諾夫斯基梅開二度,帶領球隊3:0擊敗對手,在第66分鐘、踢進第二顆進球後衝到場邊,脫下球衣後露出了寫著「烏克蘭不要戰爭」文字的襯衣,將雙手合攏,做出懇求的姿勢,希望能讓更多人關注烏克蘭危急的處境。

"No war in Ukraine."



Ukrainian international Ruslan Malinovsky with a message under his jersey after scoring for Atalanta tonight.#UEL pic.twitter.com/r2Tu5AZiqM