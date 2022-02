NBA》下半季一場未打 名球評竟直言：湖人最多就一輪遊！

《ESPN》知名球評A.史密斯表示本季湖人季後賽最多首輪止步。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人本季戰績不如預期,在交易大限截止前也未有任何動靜,儘管尚未迎來下半季首戰,然而近日卻仍遭美國知名球迷批評,甚至更大膽預測湖人最好的情況,頂多在季後賽於首輪止步。

《ESPN》知名球評A.史密斯(Stephen A. Smith)於節目中直接了當地表示,他不認為湖人現有的戰力能夠衝擊總冠軍,最多也不過是一輪遊,「他們的天花板就是闖進季後賽的一輪遊球隊。我看不出來他們能擊敗太陽隊、灰熊隊、爵士隊。老天,他們大概連要解決獨行俠都有問題吧!」

.@stephenasmith doesn’t think this Lakers squad can turn it around.



“Their ceiling is the playoffs and a first-round exit.” pic.twitter.com/F4j7roCATJ