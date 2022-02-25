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NBA》下半季一場未打 名球評竟直言：湖人最多就一輪遊！

2022/02/25 22:05

《ESPN》知名球評A.史密斯表示本季湖人季後賽最多首輪止步。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季戰績不如預期，在交易大限截止前也未有任何動靜，儘管尚未迎來下半季首戰，然而近日卻仍遭美國知名球迷批評，甚至更大膽預測湖人最好的情況，頂多在季後賽於首輪止步。

《ESPN》知名球評A.史密斯（Stephen A. Smith）於節目中直接了當地表示，他不認為湖人現有的戰力能夠衝擊總冠軍，最多也不過是一輪遊，「他們的天花板就是闖進季後賽的一輪遊球隊。我看不出來他們能擊敗太陽隊、灰熊隊、爵士隊。老天，他們大概連要解決獨行俠都有問題吧！」

A.史密斯繼續指出，下半季湖人的賽程更加艱難；此外，他也不認為湖人有辦法解決自找的困境。現以27勝31敗位於西部第9的湖人，倘若能靠著附加賽擠進季後賽也僅是僥倖，更甭提將對決西部最頂尖的球隊。

本季湖人交易來魏斯布魯克（Russell Westbrook），但化學效應不佳，儘管他依舊能繳出場均18.3分、7.8籃板與7.5助攻，但過多失誤及打法不合，始終無法幫助球隊贏球；此外，湖人本季在防守端效率低落，場均失分從去年的106.5分暴增至112.4分，排名全聯盟倒數第五。而明星賽前夕更是再度傷了明星大前鋒A.戴維斯（Anthony Davis），使得紫金大軍奪冠之路更是難上加難。

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