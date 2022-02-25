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UBA》萬能靠2大外籍生加李家俊 擊敗義守奪隊史8強首勝

2022/02/25 20:00

萬能張傑瑋（左）帶球上籃，義守球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕以兩名外籍生蓋比、張傑瑋為核心的萬能科大，兩人今天在110學年度UBA公開男一級8強賽，合力攻下43分、36籃板，加上本土球員李家俊砍進平個人新高的5顆三分彈，萬能在第四節上演絕地大反攻，以81：74氣走上屆第4名的義守大學，搶下隊史8強首勝。

萬能蓋比（左）帶球射籃，義守球員出手防阻。（記者王藝菘攝）

萬能李家俊。（記者王藝菘攝）

萬能全隊無人有8強經驗，導致前三節的攻守都無法照著教練吳奉晟的計畫走，但前三節打完落後義守9分。吳奉晟在第四節開打前告訴球員，「我們攻守都表現很差，對手又投進不少三分球，但只落後9分，第四節還有10分鐘，只要照著策略走，就有機會。」

李家俊在第四節就扛起得分重任，還投進一記超扯的打板三分球，全場攻下17分，意外成為贏球功臣。至於蓋比貢獻18分、20籃板，張傑瑋25分、16籃板，萬能搶下隊史8強首勝，但吳奉晟不敢大意，接下來還是得每場都做足準備，續朝晉級的目標邁進。

義守主控白曜誠代表台灣出征世界盃資格賽，此仗表現最亮眼是邱子軒的22分、7籃板、4助攻，另外王正文繳出21分、10籃板，可惜末節只拿13分，遭到萬能逆轉。

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