T1》蔣淯安狂飆43分創本土新高 英熊力退特攻

台啤英熊蔣淯安（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤英熊今在主場迎戰中信特攻，初為人父的英熊一哥蔣淯安在歸隊首戰狂飆43分，創下本土球員得分新高，率隊以118：116力退特攻，終止2連敗。

蔣淯安上週因為迎接孩子出生缺陣，而甫成為人父的他，歸隊首秀展現絕佳狀態，第一節獨砍12分，率領英熊開局取得領先。

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前役被趕出場的特攻洋將厄力，今天又無法控制情緒，第1節還剩2分50秒時絆倒周伯勳，吞下一次違反運動道德犯規，且厄力不滿判決持續抗議，又被判技術犯規，遭到奪權出場，成為聯盟第一位連3戰被驅逐的球員。

特攻在第2節靠著阿巴西單節12分的表現下，緊咬英熊，半場打完僅以4分落後。雖然第3節英熊攻勢多點開花，又要回雙位數領先，但特攻並未放棄，決勝節在馬龍和伊布帶領下，追到3分落後，再靠著謝亞軒三分彈扳平。

中信特攻阿巴西切入拋投。（記者陳志曲攝）

不過，英熊很快回神，蔣淯安再度挺身而出，連續在外線開火，又頻頻製造對手犯規，在罰球線上收下分數，幫助球隊穩穩守住勝利。

英熊蔣淯安繳出全場最高43分、10助攻，士東和蓋樂威皆貢獻21分；特攻方面，馬龍繳出全隊最高28分、10籃板，阿巴西挹注28分，謝亞軒進帳22分、8助攻。

台啤英熊士東（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

台啤英熊蔣淯安拿下全隊最高分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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