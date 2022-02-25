UBA》本土當自強！健行高錦瑋OT連拿7分 率隊勝世新「外籍兵團」

健行科大高錦瑋延長賽獨拿7分，率健行以78：75氣走世新。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大在110學年度UBA公開男一級沒有外籍生助拳，今天在8強首役遭遇擁有「外籍兵團」的世新大學就陷入苦戰，但本土球員當自強，後衛高錦瑋延長賽獨拿7分，率健行以78：75氣走世新，也成為今日唯一純本土贏球的隊伍。

UBA今天在台大體育館展開8強首日激戰，坐擁外籍生的政治大學、台灣藝大、萬能科大都收下勝利，也讓全本土出擊的健行能否擊敗世新，成為焦點。

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世新有3位外籍生伊波卡、丹尼爾、沙巴斯丁，健行在本屆以全本土出賽，雙方一路鏖戰。丹尼爾在末節3分40秒吞下第5次犯規提前離場，但世新並沒有因此放棄追分，簡賀宇30秒40 先兩罰中一及伊波卡6秒21率隊扳平戰局。

世新大學丹尼爾13分11籃板。（大專體總提供）

世新大學伊波卡20分18籃板。（大專體總提供）

健行全隊最高得分為陳范柏彥15分，但他第四節就犯滿離場，教練劉孟竹選擇讓173公分的高錦瑋上陣，他四節得分還掛蛋，想不到延長賽連拿7分，成為球隊獲勝的最大功臣。主控谷毛唯嘉6分、10助攻，簡廷兆11分、徐宏瑋13分，王晟霖10分、7籃板。

上屆創下隊史最佳亞軍的世新此仗輸球，表現最佳是李威廷27分進帳，伊波卡20分、18籃板，丹尼爾13分、11籃板，但沙巴斯丁得分掛蛋取得7籃板。

健行科大陳范柏彥15分7籃板。（大專體總提供）

世新大學李威廷27分。（大專體總提供）

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