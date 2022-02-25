足球》「核彈頭」舍夫琴科心急發文：和平不要戰爭

舍夫琴科。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國軍隊大舉入侵烏克蘭，戰火波及家鄉無辜平民百姓，烏國足壇傳奇舍夫琴科（Andriy Shevchenko）心急如焚，球員時代外號「核彈頭」的他接連在推特發文，呼籲各界支持祖國烏克蘭，並表示「我們要和平不要戰爭。」

現年45歲的舍夫琴科，先在個人推特PO出烏克蘭地圖和國旗，並發文：「烏克蘭，我的祖國！我一直為我的人民和國家深感驕傲！我們曾經歷許多困難時期，30年來我們已經成為一個國家。一個擁有真誠、勤奮、熱愛自由公民所組成的國家，這是我們最重要的財富，今天對我們所有人來說都是困難時刻，但我們必須團結。團結起來共同勝利，榮耀屬於烏克蘭。」

請繼續往下閱讀...

當俄國無情炮火肆虐烏克蘭各大城市後，舍夫琴科又在推特發出烏克蘭國旗和獨立廣場守護女神比列吉尼亞雕像，「今天凌晨，一場由俄羅斯發起的全面戰爭開始了。我的人民和我的家人遭受攻擊處於危險中。烏克蘭人民想要和平和領土完整，請大家支持我們的國家，並要求俄羅斯政府停止戰爭和違反國際法行為。我們只想要和平，戰爭不是答案。」

舍夫琴科球員時代名氣響亮，2004年獲得金球獎，為烏克蘭國家隊出賽111場、攻進48球，並參與2006年德國世界盃等重大國際賽事，他職業生涯效力過烏超基輔發電機、義甲AC米蘭、英超切爾西，退役後也曾擔任烏克蘭國家隊、義甲熱那亞等主帥。

Україна - моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян!Це найголовніше наше надбання! …https://t.co/sQxCFpwHIz pic.twitter.com/6LNW6Cw9oR — Andriy Shevchenko （@jksheva7） February 23, 2022

Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. … https://t.co/p5hDf2bfmY pic.twitter.com/CAHASI4Z29 — Andriy Shevchenko （@jksheva7） February 24, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法