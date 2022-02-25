T1》蔣淯安歸隊飆43分助隊止敗 英熊總教練點出他的重要性

台啤英熊蔣淯安三分出手。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟台啤英熊今在主場迎戰中信特攻，當家一哥蔣淯安狂砍43分、10助攻，刷新聯盟本土得分新高紀錄，率隊以118：116力退特攻，終止2連敗。

蔣淯安上週因為迎接女兒出生缺陣，今天歸隊首秀展現絕佳狀態，一舉刷新個人及聯盟本土球員得分紀錄，他表示，其實並未留意自己的得分，反而比較在意球隊領先的分數，也得思考該怎麼控制場上節奏。

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一談到孩子，蔣淯安難掩初為人父的喜悅，「沒辦法馬上往返台中，但賽前和賽後有特別和老婆聯絡，看看她和孩子的狀況，不過小朋友不是在睡覺就是在喝奶。」

今天蔣淯安和特攻阿巴西多次交鋒，小安在阿巴西面前得分後還對他搖手指，對此，他解釋：「因為第一次阿巴西打了我火鍋後一直盯著我看，感覺有點挑釁，但第二次我抄到球快攻上籃時，他又想打我火鍋，所以我才會搖手指告訴他，沒有第二次，主要是回應他。」雖然兩人在場上交鋒，但阿巴西仍大方稱讚蔣淯安，他說：「他打球很穩，是一名很棒的球員。」

英熊教練楊志豪稱讚，蔣淯安的回歸不只提供火力，單場10助攻也顯示出他在串連球隊攻勢的重要性。尤其蓋樂威先前代班控球影響自己的進攻節奏，今天在小安回歸幫助下，他也繳出21分。

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