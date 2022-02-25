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世界盃資格賽》緊盯林秉聖、魏嘉豪國際賽表現 李逸驊肯定子弟兵

2022/02/25 22:55

林秉聖今在世界盃男籃資格賽拿下12分。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云／台北報導〕中信特攻今前往台啤英熊主場踢館，雖然少了林秉聖、魏嘉豪，加上厄力又在首節就被驅逐出場，仍和英熊鏖戰到最後關頭才以116：118落敗，賽後特攻總教練李逸驊肯定球員的表現。

特攻後衛林秉聖、魏嘉豪這週代表國家隊出征世界盃男籃資格賽，李逸驊也緊盯子弟兵們的表現，尤其林秉聖今天對澳洲一戰僅出賽14分鐘，就拿下12分、3助攻，5抄截，李逸驊說：「數據非常漂亮，秉聖其實可以是國家隊主力球員，只是他之前都在中國發展；嘉豪的表現是穩紮穩打，也希望他們能夠在國際賽多吸收，不只能幫助自己也幫助球隊。」

中信特攻總教練李逸驊。（記者陳志曲攝）

特攻今克服雙位數落後，在決勝節一度扳平，但最後反撲未果，李逸驊認為，球員這一戰在很多不利因素下，仍有這樣的表現，值得肯定。阿巴西繳出全隊最高28分，馬龍貢獻28分、10籃板，謝亞軒挹注22分。

至於厄力連3戰被趕出場，李逸驊也為子弟兵說話，他認為厄力吞下的技術犯規有討論空間，但他提到，厄力的情緒控制確實還得加強，也希望他能更適應台灣裁判的尺度和肢體接觸的情況。

厄力（左）連三場比賽遭驅逐出場。（記者陳志曲攝）

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