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網球》我需要更多比賽！喬帥丟球王寶座後說話了

2022/02/25 22:59

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕杜拜男網賽驚爆冷門，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）復出連闖2關，卻戲劇性不敵會外賽殺入的捷克左撇子黑馬維斯利（Jiri Vesely），喬帥單打8強止步，長達361週排名第1頭銜也讓給俄國「梅總」梅德維夫（Daniil Medvedev），賽後塞爾維亞頭號種子嘆說：「不幸的是，這不是我的日子。」

5度在此奪冠的喬帥，此役陷入苦戰，繼2016年蒙地卡羅名人賽後，再度栽在　維斯利左手拍下，「我祝賀吉里，他打得更好。發球很棒，整場比賽都很精彩。」展現球王風範之餘，喬帥坦承對自己臨場表現失望，尤其遲遲找不到節奏，「當然，我希望打出更高水準，應該可以做得更好。」這位34歲老將很清楚，因為拒絕接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，目前能參與的賽事有限，勢必形成隱憂，「確實如此，我參與的比賽越多，就越有自信，我在球場上的感覺就更舒服。我還缺少一點比賽的感覺，你可以看出，我仍試圖在場上找出最佳狀態。」

喬帥1月歷經疫苗風波，慘遭澳洲政府遣返，坐視西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）搶先贏得史上最多大滿貫男單21冠。如今他中東滑鐵盧，又讓在墨西哥奮戰的梅總下週登頂，打擊和壓力日益沉重，目前仍無法進入美國參與下月印地安泉、邁阿密兩大名人賽的喬帥說：「我需要比賽，過去幾個月我根本沒有多少比賽，就讓我們再看看。」

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