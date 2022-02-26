足球》俄羅斯被制裁了！歐足總取消歐冠盃主辦權

俄羅斯總統普廷。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕在俄羅斯總統普廷下令侵略烏克蘭之後，歐洲足球總會（UEFA）於24日宣布制裁，撤銷聖彼得堡舉辦今年歐冠盃決賽的主辦權，改由巴黎接手。聲明中並特別感謝法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

聖彼得堡正是俄羅斯總統普廷的故鄉。歐洲足總是在今天早上召開的特別會議中，促成這項決定，表示為了回應「歐洲安全情勢的嚴重升級」。

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歐洲足總表示，5月28日歐冠盃決賽將於巴黎的法國國家體育場舉行，聲明中還特別對法國總統馬克宏表達謝意，「因為他個人的支持和承諾，在空前的危機時刻，讓歐洲俱樂部足球最負盛名的比賽能夠移師巴黎。 」「在與法國政府合作下，歐洲足總將全力支持多方利益關係人的努力，以確保能夠對在烏克蘭的足球選手及其家人提供救援，他們正面臨可怕的人道苦難、破壞和流離失所。」

聲明中也提到，俄羅斯和烏克蘭國家代表隊將在中立球場進行主場比賽。

另外在俄羅斯對烏克蘭開戰後，歐洲各地都有人呼籲歐洲足總應該禁止俄羅斯參賽，並結束與俄羅斯國營的俄羅斯天然氣公司簽署的贊助合約，令歐洲足總承受莫大壓力。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）日前表示，由於俄羅斯的行動，英國足球隊應該拒絕出戰5月的聖彼得堡決賽。

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