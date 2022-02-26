晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》盧布列夫逆轉勝闖決賽 鏡頭前寫下沉痛呼籲（影音）

2022/02/26 08:00

盧布列夫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯持續攻打烏克蘭，俄國好手盧布列夫（Andrey Rublev）稍早在杜拜男網賽逆轉挺進決賽，獲勝後於鏡頭前沉痛寫下「No War Please（請不要戰爭）」，不少網友大讚他的勇氣的同時，也不免擔心他的安危。

盧布列夫今在四強以3：6、7：5、7：6 （5） 逆轉波蘭好手胡卡奇（Hubert Hurkacz），賽後表情沉重在鏡頭前寫下「No War Please」，隨後畫面也在社群上引發熱議，不少網友欣賞他的勇氣之餘，也不免為他可能成為普廷政府的目標感到擔心，在影片下方就有留言表示：「他冒了很大的風險這麼做，行為真的很勇敢，希望他能找到安全的方法，因爲我們都知道普廷一幫人會找上他。」

盧布列夫決賽的對手將是先後扳倒喬科維奇（Novak Djokovic）、沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）的捷克維斯利（Jiri Vesely），這位黑馬賽後說這是夢想成真的一週，同時也一樣在攝影機前寫下：「No War（不要有戰爭）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。