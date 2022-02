網球》盧布列夫逆轉勝闖決賽 鏡頭前寫下沉痛呼籲（影音）

盧布列夫。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕俄羅斯持續攻打烏克蘭,俄國好手盧布列夫(Andrey Rublev)稍早在杜拜男網賽逆轉挺進決賽,獲勝後於鏡頭前沉痛寫下「No War Please(請不要戰爭)」,不少網友大讚他的勇氣的同時,也不免擔心他的安危。

盧布列夫今在四強以3:6、7:5、7:6 (5) 逆轉波蘭好手胡卡奇(Hubert Hurkacz),賽後表情沉重在鏡頭前寫下「No War Please」,隨後畫面也在社群上引發熱議,不少網友欣賞他的勇氣之餘,也不免為他可能成為普廷政府的目標感到擔心,在影片下方就有留言表示:「他冒了很大的風險這麼做,行為真的很勇敢,希望他能找到安全的方法,因爲我們都知道普廷一幫人會找上他。」

盧布列夫決賽的對手將是先後扳倒喬科維奇(Novak Djokovic)、沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)的捷克維斯利(Jiri Vesely),這位黑馬賽後說這是夢想成真的一週,同時也一樣在攝影機前寫下:「No War(不要有戰爭)」。

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd