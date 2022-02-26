網球》盧布列夫逆轉勝闖決賽 鏡頭前寫下沉痛呼籲（影音）

盧布列夫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯持續攻打烏克蘭，俄國好手盧布列夫（Andrey Rublev）稍早在杜拜男網賽逆轉挺進決賽，獲勝後於鏡頭前沉痛寫下「No War Please（請不要戰爭）」，不少網友大讚他的勇氣的同時，也不免擔心他的安危。

盧布列夫今在四強以3：6、7：5、7：6 （5） 逆轉波蘭好手胡卡奇（Hubert Hurkacz），賽後表情沉重在鏡頭前寫下「No War Please」，隨後畫面也在社群上引發熱議，不少網友欣賞他的勇氣之餘，也不免為他可能成為普廷政府的目標感到擔心，在影片下方就有留言表示：「他冒了很大的風險這麼做，行為真的很勇敢，希望他能找到安全的方法，因爲我們都知道普廷一幫人會找上他。」

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盧布列夫決賽的對手將是先後扳倒喬科維奇（Novak Djokovic）、沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）的捷克維斯利（Jiri Vesely），這位黑馬賽後說這是夢想成真的一週，同時也一樣在攝影機前寫下：「No War（不要有戰爭）」。

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd — TSN （@TSN_Sports） February 25, 2022

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