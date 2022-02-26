NBA》衛冕軍不受重視？ 字母哥：根本沒人在乎我們

亞德托昆波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿去年在外界質疑聲浪下逆勢奪冠，不過貴為衛冕軍，本季仍未受到過多關注，球界普遍仍將焦點放在今年迎回完全體的勇士以及擁有三巨頭的籃網身上，對此，頭號球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）也表示無奈，更直言：「沒有人在乎我們。」

公鹿所屬城市密爾瓦基不像洛杉磯、紐約這些大都市，總是擁有鎂光燈焦點，多數時候不太會引起關注，字母哥也深知這項道理，「我們在一個小市場球隊，平時不太會有人理會我們，我們能做的就是努力贏下每場比賽，做好份內的工作，並享受當下。」

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除了地緣關係，公鹿本季傷病問題也大幅影響團隊戰力，當家中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）接受背部手術，本季能否回歸還是未知數，字母哥和米德爾頓（Khris Middleton）因為進入健康安全協議和確診相繼缺席多場比賽，J.哈勒戴（Jrue Holiday）也曾因傷倒下，球隊幾乎從未以完整陣容應戰。

為了補強名單漏洞，總管霍斯特（Jon Horst）也在交易大限前採取動作，從快艇找來替補中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）鞏固禁區。雖然戰績不如過去幾季亮眼，但目前仍以36勝24敗位居東部第4，根據美國《FanDuel》賭盤預測，公鹿奪冠賠率排在聯盟第4，僅次於勇士、太陽以及籃網。

亞德托昆波本季雖然曾缺席11場比賽，不過仍繳出MVP等級數據，場均繳出29.4分、11.2籃板，並傳出個人生涯新高的6次助攻，在最新一期的官方最有價值球員獎項暫居第3，落後上季MVP約基奇（Nikola Jokic）和恩比德（Joel Embiid）。

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