NBA》痛批普廷、習近平是惡魔 坎特呼籲全世界支持烏克蘭和台灣

坎特痛批普廷、習近平摧毀民主,呼籲全世界支持烏克蘭和台灣。(資料照,本報合成圖)

〔體育中心/綜合報導〕目前是自由身的NBA球員「人權鬥士」坎特(Enes Kanter Freedom),曾多次發文聲援台灣並砲轟中國,近日俄羅斯入侵烏克蘭,坎特也發文譴責,同時也點出中俄兩國都想要摧毀民主,呼籲外界支持烏克蘭和台灣。

俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)下令俄軍攻打烏克蘭,無情戰火造成多人死傷。對此,坎特在推特PO文表示,普廷威脅的不只是一個國家或數以百萬計的烏克蘭男人、女人和小孩,他們將在戰爭受苦受難,同時也向「自由」威嚇,如果他在烏克蘭取得勝利的話,他會讓無數的獨裁者和專制主義者效仿他。坎特呼籲世界各國必須採取行動,歐洲和世界的未來正在被決定。

坎特認為普廷和中國國家主席習近平是全球安全和自由國家的一大威脅,是惡魔的化身,他們都想要摧毀民主,所以支持烏克蘭和台灣非常重要。

對於俄羅斯侵略烏克蘭,美國等西方國家都予以譴責,並祭岀經濟制裁,至今仍沒有派兵參戰的打算。坎特痛批全世界的領袖應該要趕快清醒,「強烈譴責有什麼用,無辜的男人、女人和孩童都在戰爭中孤獨地死去,普廷應該要受到懲罰。」

The world must act immediately!!



The future of Europe and the world is being decided.



Evils like Putin and Xi Jinping are a threat to global security and free world.

#Russia & #China wants to destroy democracy.



It is therefore important that #Ukraine & #Taiwan are supported. pic.twitter.com/xqBkOHJlYv