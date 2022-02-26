滑冰》瑞典名將送金牌給中國異議人士 紐時讚：冬奧最大膽的抗議

瑞典競速滑冰選手馮德波將金牌致贈給桂民海女兒安琪拉。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕在北京冬季奧運拿下兩面金牌的瑞典競速滑冰選手馮德波（Nils van der Poel），繼回國批評中國不該舉辦奧運後，日前又將自己其中一面金牌致贈給中國異議人士桂民海，再度展現對人權議題的關注。

桂民海出生於中國，留學瑞典後於六四事件之際入籍，2014年買下香港銅鑼灣書店，18年在有瑞典外交官陪同下搭火車前往北京途中被便衣警察帶走，2020年1月被因「境外非法提供情報罪」遭判處10年徒刑。

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根據《紐約時報》報導，馮德波過去也是一位只專注於訓練的運動員，去年11月從瑞典公民權利捍衛者組織的線上報告知道桂民海後，開始深入了解他的故事，他表示看到一個與自己一樣是瑞典公民的人竟然會在國外被綁架甚至判刑，內心相當不安，「我覺得有義務做點什麼，因為我擁有很少人有的機會。」

馮德波在本屆奧運奪得男子5000公尺與10000公尺競速滑冰雙料金牌，在享受勝利的同時，他也打算利用這場勝利譴責中國政府對言論自由、異議人士和少數民族的打壓。

現在馮德波付諸行動，他在週四於英國親自將其中一面金牌贈予桂民海的女兒安琪拉（Angela Gui），儀式開始前馮德波受訪表示，「我知道桂民海不會因此就被釋放，中國人民也不會因此就脫離遭打壓的苦海，但我真的、真的深信言論自由的重要。」

馮德波說，他自己只是站在安琪拉旁邊、拿著麥克風的人，希望外界將焦點放在人權問題上，他將金牌贈予中國異議人士之女的行為，也被《紐時》認為是本屆參加冬奧選手中至今最大膽的抗議。

28歲的安琪拉現在是劍橋大學研究生，受訪時表示外界可能會覺得馮德波與自己太天真，相信這麼做就能改變中國政府，「但我認為這一點點天真對於改變現狀來說也很重要，希望大家能了解，他將這塊金牌獻給我父親，也代表獻給跟他一樣的政治犯，這其中有愈來愈多的香港人和維吾爾人。」

瑞典競速滑冰選手馮德波將金牌致贈給桂民海女兒安琪拉。（法新社）



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