F1》加入制裁行動 俄羅斯大獎賽被取消

F1取消俄羅斯大獎賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄國24日對烏克蘭發動軍事行動，遭到各界撻伐，近日4屆F1冠軍阿斯頓馬丁車手維特爾（Sebastian Vettel）公開表明將以身作則抵制俄羅斯大獎賽，事隔不到一天，賽會也發布聲明，宣布取消該站賽事。

維特爾日前受訪表示自身立場，「現在正在發生的事情非常可怕，我不會去那裡比賽，到那國家比賽是個錯誤選擇，我為那些因愚蠢原因發動戰爭的瘋狂獨裁者而喪失生命的無辜百姓感到難過。」除了維特爾外，新科世界冠軍紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）、阿隆索（Fernando Alonso）都表態現在狀況並不適合前往俄國參賽。

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雖然距離9月賽事還有一段時間，但戰爭的不確定性也迫使聯盟立即做出決定，F1在聲明中表示：「到各地舉辦賽事的宗旨是在團結各個國家人民，看到現在烏克蘭的狀況我們感到非常難過和震驚，希望能迅速找出一個和平的方案緩解目前局勢，週五晚上團隊包含各股東再次集結召開會議，我們一致認為要在俄羅斯進行賽事是不可能的。」

A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 （@F1） February 25, 2022

英國國會議員Nadine Dorries看到F1發布的最新聲明後也回應，俄羅斯大獎賽的取消意謂著體育界將向發動戰爭的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）走向對立，不會對他非法入侵他國的行為袖手旁觀，並和各界一同深援烏克蘭。

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