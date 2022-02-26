NBA》哈登轉隊首秀寫超狂紀錄 與恩比德內外夾擊大勝灰狼

哈登轉隊首秀繳出27分、12助攻、8籃板的全能表現，幫助七六人大勝灰狼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）今天迎來轉隊首秀，作客面對灰狼繳出27分、12助攻、8籃板的全能表現，與明星中鋒恩比德（Joel Embiid）聯手攻下61分，率領七六人終場以133：102大勝灰狼31分，明星賽後首戰告捷。

哈登在台灣時間2月3日對上國王的比賽後，就因左腿腿筋緊繃，先錯過籃網4場比賽，隨後在交易大限前被送往七六人，與B.西蒙斯（Ben Simmons）互換東家，而他轉隊後也缺席4場賽事，更選擇不參加明星賽專心養傷。

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七六人今在客場挑戰灰狼，首節開局就打出一波16：6的攻勢，哈登首披七六人球衣上場，在8分多鐘時切入上籃拿下轉隊首分，更成功製造犯規完成3分打，他與恩比德內外搭配，上半場頻頻製造犯規，兩人合計站上罰球線就多達19次，罰進16顆，哈登半場繳出17分、5助攻，恩比德有14分、7籃板，七六人取得65：49的大幅領先。

七六人下半場一度領先多達35分，馬克西（Tyrese Maxey）末節獨拿12分，率隊在第四節狂灌41分，團隊命中率高達51.2％，全隊飆進19顆三分球，罰球更是36罰30中，哈登和恩比德光靠罰球就合計進帳19分，七六人最後以133：102擊敗灰狼，近5戰拿下4勝。

恩比德攻下全場最高的34分，另有10籃板，馬克西（Tyrese Maxey）繳出28分、4抄截，哈登飆進5顆三分球，貢獻27分、12助攻和8籃板的全能表現，他生涯在火箭、籃網以及七六人的轉隊處女秀，場均至少有25分和12助攻，至今從未有人達成這樣的紀錄。

灰狼以「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）的25分最佳，外帶7籃板，D.羅素（D'Angelo Russell）則有21分，艾德華茲（Anthony Edwards）拿下15分，另有5助攻。

恩比德攻下全場最高的34分。（法新社）

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