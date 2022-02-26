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NBA》巴瑞特空砍生涯新高46分 熱火無情燒毀紀錄之夜

2022/02/26 11:57

巴瑞特轟下新高46分，無奈隊友不給力。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克近況慘不忍睹，近10戰輸了8場，就算三年級生巴瑞特（RJ Barrett）今天火力全開，狂砍生涯新高46分也難逃輸球命運，尼克終場100：115不敵熱火，苦吞三連敗。

尼克目前戰績25勝35敗位居東部第12，距離第10的老鷹3.5場勝差，再不急起直追將與季後賽漸行漸遠，巴瑞特也深知球隊處境，今天挺身而出，開局率領球隊打出一波10：0小高潮，半場打完更猛轟30分，創下生涯新高，也是尼克近25年來第3位能夠達成此壯舉的球員。

熱火雖然開局慢熱，不過馬上找回感覺，並在次節超車對手，甚至將領先擴大至雙位數，半場打完反倒取得10分領先。下半場雖然比分數度接近，但熱火末節重拾防守強度，僅讓尼克單節取得15分，輕鬆收下勝利。

熱火全隊以「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）25分拿下全隊最高，巴特勒（Jimmy Butler）挹注23分，羅利（Kyle Lowry）19分，艾德巴約（Bam Adebayo）16分16籃板。

「英雄哥」赫爾羅得到全隊最高25分。（法新社）

尼克方面，巴瑞特全場46分9籃板，成為繼「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）2014年以來尼克全隊單場最高得分，富尼耶（Evan Fournier）13分，柏克斯（Alec Burks）12分，一哥藍道（Julius Randle）15投僅2中攻下11分8籃板8助攻。

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