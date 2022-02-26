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體育 籃球 NBA

NBA》米契爾飆33分力壓東契奇 爵士逆轉擊敗獨行俠

2022/02/26 14:00

米契爾狂飆33分，幫助爵士逆轉擊敗獨行俠。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今在主場迎戰獨行俠，當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）豪取33分，再加上波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）在決勝節飆進價值連城的超前三分球，爵士終場就以114：109，近8戰拿下7勝。

獨行俠首節開局就打出9：2的攻勢取得領先，單節更飆進6顆三分球，取得34：31的領先，D.鮑威爾（Dwight Powell）、東契奇（Luka Doncic）和汀維迪（Spencer Dinwiddie）上半場聯手飆分，獨行俠以67：60領先。

爵士易籃後展開反攻下起三分雨，豪斯（Danuel House Jr）和米契爾接力飆進三分球，帶隊打出13：3的攻勢反超，第三節反以89：86領先。

兩隊在第四節展開激烈纏鬥，東契奇在決勝時刻連拿5分，助隊取得107：105的領先，而爵士明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）隨後灌籃追平，並賞了東契奇一記麻辣鍋，成功鞏固禁區，波丹諾維奇最後1分29秒飆進超前三分球，戈貝爾在比賽終了前11.1秒接獲康利（Mike Conley）傳球，完成空中接力灌籃拿下保險分，爵士終場就以114：109擊敗獨行俠，中止對手近期的2連勝。

米契爾飆進7顆三分球灌進全場最高的33分，另有5助攻，波丹諾維奇挹注18分，康利有15分、6籃板、5助攻和3抄截，戈貝爾有14分、17籃板和3阻攻

東契奇攻下獨行俠最高的23分，另有11助攻和7籃板，D.鮑威爾有22分、7籃板，汀維迪替補貢獻20分，貝坦斯（Davis Bertans）投進5顆三分球得17分。

東契奇。（美聯社）

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