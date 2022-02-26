NBA》雷霆少主連兩天爆氣演出 率隊延長賽氣走溜馬

吉爾吉斯亞歷山大連兩天得分飆破30。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆少主吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）才剛傷癒歸隊，不過連續2天上演飆分秀，今天更在延長賽最後20.7秒打進致勝上籃，幫助球隊延長賽129：125力克溜馬，終止近期2連敗。

兩隊前三節互有往來，雷霆雖然第二節單節轟下40分，不過溜馬第三節再度將領先討回，正規時間倒數1分鐘，雷霆手握4分領先，但溜馬還未善罷甘休，希爾德（Buddy Hield）命中空檔3分追至1分差，隨後雷霆曼恩（Tre Mann）兩罰命中，希爾德追平三分失手，不過籃板被底角的「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）撿到，並飆進三分得手，比賽進入延長賽。

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「舞王」史岱芬森正規時間投進追平三分。（美聯社）

延長賽雙方持續膠著，倒數26秒抓下籃板的曼恩迅速推進至前場，並將球送給拖車的吉爾吉斯亞歷山大，不僅上籃命中，還獲得裁判哨音。溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）試圖透過3分扳平比數，但卻以籃外空心收場，無緣在主場守下勝利。

吉爾吉斯亞歷山大攻下全場最高的36分，曼恩挹注22分，貝茲萊（Darius Bazley）14分，普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）和馬登（Theo Maledon）替補分別進帳13分以及14分。

希爾德29分、I.傑克森（Isaiah Jackson）17分、史密斯（Jalen Smith）16分、本場傷癒復出的布洛格登（Malcolm Brogdon）15分，哈里伯頓和史岱芬森各得14分。

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