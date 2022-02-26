晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》雷霆少主連兩天爆氣演出 率隊延長賽氣走溜馬

2022/02/26 13:04

吉爾吉斯亞歷山大連兩天得分飆破30。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆少主吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）才剛傷癒歸隊，不過連續2天上演飆分秀，今天更在延長賽最後20.7秒打進致勝上籃，幫助球隊延長賽129：125力克溜馬，終止近期2連敗。

兩隊前三節互有往來，雷霆雖然第二節單節轟下40分，不過溜馬第三節再度將領先討回，正規時間倒數1分鐘，雷霆手握4分領先，但溜馬還未善罷甘休，希爾德（Buddy Hield）命中空檔3分追至1分差，隨後雷霆曼恩（Tre Mann）兩罰命中，希爾德追平三分失手，不過籃板被底角的「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）撿到，並飆進三分得手，比賽進入延長賽。

「舞王」史岱芬森正規時間投進追平三分。（美聯社）

延長賽雙方持續膠著，倒數26秒抓下籃板的曼恩迅速推進至前場，並將球送給拖車的吉爾吉斯亞歷山大，不僅上籃命中，還獲得裁判哨音。溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）試圖透過3分扳平比數，但卻以籃外空心收場，無緣在主場守下勝利。

吉爾吉斯亞歷山大攻下全場最高的36分，曼恩挹注22分，貝茲萊（Darius Bazley）14分，普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）和馬登（Theo Maledon）替補分別進帳13分以及14分。

希爾德29分、I.傑克森（Isaiah Jackson）17分、史密斯（Jalen Smith）16分、本場傷癒復出的布洛格登（Malcolm Brogdon）15分，哈里伯頓和史岱芬森各得14分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。