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PLG》當出色射手的關鍵？ 「男模」呂政儒：臉皮要厚

2022/02/26 12:10

呂政儒拿PLG一月MVP。（Porsche 提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕追逐夢想的道路上，高雄鋼鐵人球星「男模」呂政儒由衷感謝家人相挺以及不輕易放棄的自己，才有辦法堅持在籃球運動、朝正確方向前進。他從非科班出身到台灣籃壇黃金世代射手，一月份的優異表現，獲選 P. LEAGUE+ 本季1月MVP，為聯盟這季首位獲此殊榮的本土球員。

「我就是不服輸吧，畢竟從事競技運動，就是不願意輸，所以每件事想要做到最好，然後堅持去做。」除修正投籃動作外，呂政儒表示身體是運動員最重要的財富，重量訓練與體格強化也是他脫胎換骨的關鍵之一，從飲食習慣到生活作息都嚴謹自我要求。

不僅如此，心智的上更要能不因困境而動搖，他開玩笑說道，「射手要臉皮厚，建立強大自信，減少失敗帶來的打擊挫折，射手其實有點像棒球比賽的終結者，一場比賽最後要關門，就要把握每一個球權，把球投進，不要想太多。投籃就是進與不進，我們要用最大信心來支撐每次出手。畢竟已經練投這麼多次了，那最後關鍵時刻要相信自己把球投進，自然而然心理法則會站在你這裡，球就會進。」正因心中的夢想，呂政儒堅持前行，全方位的做到運動員的自律，在無數的練習與挫敗中鍛鍊自己內在的自信，傾盡心力實現籃球夢。

1986年次的他講起球員目標，就是期許自己籃球生涯退休之後，球迷能記得台灣曾經有一位還不錯的射手，叫做呂政儒，而他目前在SBL和PLG合計已投進995顆三分球，續朝球員生涯千顆里程碑邁進。

呂政儒拿PLG一月MVP。（Porsche 提供）

呂政儒拿PLG一月MVP。（Porsche 提供）

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