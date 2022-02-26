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NBA》麥考倫轉隊後火力持續兇猛 率鵜鶘終止龍頭太陽8連勝

2022/02/26 13:34

麥考倫繳32分力退太陽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭太陽今迎來沒有控衛保羅（Chris Paul）的第二戰就陷入苦戰，完全拿轉隊來鵜鶘後火力兇猛的麥考倫（CJ McCollum）沒辦法，終場以102：117敗北，終止近期8連勝。

太陽明星後衛保羅在明星賽前出現右手拇指骨折傷勢，剩餘例行賽可能就此報銷，昨太陽讓布克（Devin Booker）代班先發控衛收到效果，單場傳出12助攻。

不過今面對鵜鶘太陽無法複製相同劇本，布克雖上半場與麥考倫都拿下16分，讓太陽打完半場僅3分落後，不過易籃後西霸天氣力放盡，逐漸喪失追分能力，最後爆冷不敵西部倒數第四的鵜鶘。

布克今雖拿下30分但僅傳出5助攻，艾頓（Deandre Ayton）20分5籃板、強森（Cameron Johnson）進帳15分、克勞德（Jae Crowder）12分5籃板3助攻，板凳部分得分零星。

過去5戰在新球隊場均轟下28.4分的麥考倫今繳32分成為獲勝功臣、英葛蘭（Brandon Ingram）挹注28分5籃板7助攻、中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）也有18分17籃板的貢獻。

太陽不敵鵜鶘，圖為布克。（美聯社）

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