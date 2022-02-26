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花滑》隊友涉禁藥、情緒崩潰 17歲金牌霸氣：完全不會影響我

2022/02/26 12:51

冬奧花滑個人項目金牌得主謝爾巴科娃。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯在冬季奧運花滑項目一直以來都是強權，本屆因15歲天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva）的禁藥醜聞持續成為鎂光燈焦點，也讓得到個人項目金牌的謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）鋒頭全都被搶走，不過這位17歲的奧運冠軍表示，自己完全沒有受到影響。

俄國此次派出的三位小將都有爭金實力，不過瓦莉娃在團體賽後就受到禁藥醜聞纏身，雖在個人短曲拿到第一晉級，不過長曲項目發揮失常，最後以第四名作收，最終由短曲項目排在第2、長曲依舊出色的謝爾巴科娃奪金。

雖然謝爾巴科娃成功奪金，不過賽後焦點全都在拿下銀牌後痛哭、大喊「為什麼沒有金牌」的特魯索娃（Alexandra Trusova）身上，也讓她成為三人中拿下最佳成績、討論度卻最低的一位。

對於俄羅斯代表隊在北京的一連串風波，謝爾巴科娃日前表示，自己完全沒有受到影響，「在媒體上的一切沒有影響我或者我的訓練，聯訪的時候也一樣，我沒什麼情緒、心情很平靜，可能是因為我已經準備好了吧，畢竟是我第三年參加成年賽事了。」

謝爾巴科娃展現金牌架勢說道：「沒有什麼事可以讓我感到壓力、驚訝甚至對我產生衝擊，沒有任何一件事能讓我感到不安，因為來參加比賽我一定都會做好萬全準備。」

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