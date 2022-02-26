世界盃》可惜！周桂羽飆21分、阿提諾雙十5犯畢業 台灣遭日本逆轉

世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣男籃在第4節遭日本逆轉吞敗。（取自FIBA官網）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕周桂羽今天在世界盃男籃亞洲區資格賽轟下全隊最高21分，「新台灣人」阿提諾拿15分、18籃板，但決勝時刻5犯離場，可惜未能擋住對手反撲，台灣男籃最後以71：76在第4節遭日本逆轉。

世界盃男籃亞洲區資格賽B組第2階段賽事，今天在日本沖繩續戰，台灣首戰以61：98不敵澳洲，休息不到24小時續戰日本，對體力將是一大考驗，而教練帕克表示：「這是很大的挑戰，但我們會好好休息並快速做好調整。」

請繼續往下閱讀...

台灣隊開賽靠著阿提諾的上籃開張，周桂羽展現強烈企圖心，1人連得5分，兩人首節就包辦13分，全隊投籃命中率達50％，反觀日本隊準星僅31.3％，台灣首節以21：15領先。

台灣隊在第2節一度被超車，禁區大將阿提諾更在最後3分53秒吞下第3犯而先下場，不過林秉聖、周桂羽和白曜誠都有所建樹，以39：33進入下半場。

林秉聖。（取自FIBA官網）

日本隊在第4節後來居上，富堅勇樹連續兩顆三分球助隊超前比分，周桂羽再次挺身而出，單節投進3顆三分球，包括最後2分15秒的追平三分彈，只是西田優大接著上籃擺進超前分，阿提諾吞下5犯畢業，韓杰諭翻身跳投命中將比分逼到只差2分，但林秉聖三分球出手落空，勝負就此定調。

周桂羽17投8中含4顆三分球拿21分，外帶5籃板、3助攻，阿提諾與日本隊球員對抗，衣服領口還一度被扯破，他全場拿15分外帶18籃板，林秉聖有9分、4助攻、4籃板，台灣吞下2連敗。日本以西田優大的27分最佳，伊凡斯（Luke Evans）拿17分、12籃板。

世界盃男籃亞洲區資格賽，周桂羽（中間12號）拿下台灣隊最高的21分。（取自FIBA官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法