NBA》最大天敵就是鄰居！湖人又輸快艇慘吞洛城內戰6連敗

湖人不敵快艇。圖為詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人與快艇今進行洛城內戰，紫金大軍雖克服一度落後16分的劣勢，不過在最後讀秒時刻詹姆斯（LeBron James ）與安東尼（Carmelo Anthony）操刀關鍵一擊都失守，讓快艇以105：102寫意拿下對戰6連勝。

雙方今首節手感都平平，湖人更是三分球10投盡墨，第一節打完以22：24些微落後，快艇在次節馬上找回準星，在肯納德（Luke Kennard）與曼恩（Terance Mann）輪流飆分之下，打完上半場取得10分領先。

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易籃後湖人總算逐漸甦醒拚命追分，本節倒數2分鐘時靠霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）的三分彈一舉逆轉，這位上半場一分未得的21歲小將第四節持續發威，幾度助隊砍進關鍵分，雙方在決勝節持續拉鉅，還經歷兩次時間很長的重播輔助判決，快艇靠著莫里斯（Marcus Morris Sr.）在倒數39秒的跳投持續維持一分領先，安東尼倒數4秒外線出手未果、接著R.傑克森（Reggie Jackson）兩罰俱中，詹姆斯鐘響前在外線出手一樣遺憾落空，快艇終場就以3分差帶走勝利。

詹姆斯今繳21分11籃板、傷癒歸隊的安東尼三分球9投4中拿下18分、下半場跳出來的霍頓塔克繳18分、豪爾德（Dwight Howard）挹注14分16籃板、魏斯布魯克（Russell Westbrook）18分3籃板。

快艇方面，曼恩繳全隊最高19分、肯納德板凳出發以18分次之、R.傑克森17分4籃板6助攻。

湖人不敵快艇。圖為曼恩。（法新社）

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