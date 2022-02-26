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NBA》B.西蒙斯躺著也中槍 恩比德狂讚哈登：空檔從沒這麼大過

2022/02/26 14:45

恩比德大讚新隊友哈登。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）今天首披七六人戰袍對戰灰狼，飆進5顆三分球，繳出27分、12助攻和8籃板的全能數據，率隊在明星賽首戰告捷。明星中鋒恩比德（Joel Embiid）賽後受訪時大讚，「生涯空檔從沒這麼大過」，這也讓外線能力薄弱的前隊友B.西蒙斯（Ben Simmons）無故中槍。

恩比德今天首度與哈登合體，兩人內外夾擊合轟61分，七六人終場以133：102大勝灰狼31分，恩比德則繳出34分、10籃板的雙十表現。

「這很有可能是我職業生涯首次有這麼大的空檔，」恩比德坦言與哈登連線讓他擁有很多空檔，得分比以前更加容易，他的投射能力和創造創造投籃空間的能力都十分優秀，以前從來沒有這樣的感覺。

哈登轉隊處女秀投進5顆三分球，就已經追平恩比德前隊友B.西蒙斯5年生涯總數，B.西蒙斯缺乏三分外線能力，得分全集中在禁區，對手可以放掉他的外線，全力在禁區防堵恩比德，這也讓禁區十分擁擠，影響了恩比德的得分效率，而在B.西蒙斯因心理因素不出賽和交易至籃網之後，七六人成功解放了恩比德的禁區威力，哈登的到來，也適時分擔了恩比德的得分重擔。

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