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網球》蠻牛再挫準球王！納達爾開季14連勝問鼎第3冠

2022/02/26 14:27

納達爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕墨西哥男網賽重演「澳網決戰戲碼」，頂著史上最多21座大滿貫男單冠軍光環，納達爾（Rafael Nadal）依舊寶刀未老，6：3、6：3再挫俄國準球王「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev），西班牙「蠻牛」4連勝安抵冠軍戰，持續改寫生涯最佳開季14連勝紀錄。

這項ATP500等級職業巡迴賽，在墨國度假勝地阿卡普爾科舉行，35歲的納達爾後勁十足，開季墨爾本、澳網横掃群雄後，人氣第4種子本站再出發又勇闖4關，連頭號種子梅總都難攖其鋒，持續超越自己2014年開季11連勝佳績。這位暫居世界第5的前任球王，週日將與英國第6種子諾里（Cameron Norrie）爭奪賽史第4冠，同時問鼎開季第3冠。

先前澳網歷經史詩般5盤大戰，上演「輸2追3」大逆轉的「蠻牛」，面對手下敗將梅總氣勢如虹，開賽招牌左手上旋球有效壓制，第4局率先突破，順勢拉開差距先馳得盤。梅總次盤雖又丟了第1個發球局，重整旗鼓頑強抵抗，但第4局錯失4個破發點，第6局歷經9次「丟士」，又被頂住壓力的「蠻牛」化解7個被破發點，士氣再遭重挫。反觀韌性十足的納達爾穩紮穩打，5：3聽牌時後來居上戲劇性「再見破發」，樂得他高舉雙臂吶喊，接受全場觀眾熱情歡呼。

隨著塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在杜拜爆冷出局，26歲梅總下周一將首登男單世界第1，也終結喬帥、納達爾、瑞士老將費德爾（Roger Federer）、英國穆雷（Andy Murray）「四天王」長達18年壟斷，榮膺史上第27位新科球王，只是被譽為「三巨頭」接班人的他，卻又接連栽在蠻牛拍下，準球王顏面無光，離場時失望之情溢於言表。

梅德維夫。（歐新社）

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