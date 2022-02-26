柔道》楊勇緯代言空調 今年世大運、亞運拚金牌

「柔道男神」楊勇緯。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕東京奧運勇奪銀牌的「柔道男神」楊勇緯，應邀出席禾聯空調新產品代言活動，廠商特地為帥氣的他送上金牌加持，期勉今年6月成都世大運、9月杭州亞運包辦雙金，並朝2024年巴黎奧運邁進。

台灣智慧家電大廠禾聯碩透露，邀請同樣在地土生土長、柔道世界排名第1的楊勇緯擔任年度代言人，就是看好他在奧運場上奮戰精神，能代表公司在國內市場成長茁壯，代言簽約至3年後巴黎奧運，期許雙方都以「台灣精神」出發，「好好呼吸」攜手讓全世界看見台灣。楊勇緯回應，柔道賽場上，能「控制呼吸」、找出最佳攻防時間點，常是決勝關鍵，這與禾聯強調給消費者「好好呼吸」相互呼應，也是產品代言焦點。

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去年東奧柔道男子60公斤奪銀，寫下台灣歷史新頁，楊勇緯終極目標仍鎖定體壇最高五環殿堂，並期許成色更上層樓，但之前得一關一關來，先瞄準4月土耳其大滿貫、6月成都世大運，「世大運針對大學生，土耳其大滿貫很多新的選手會出來參賽，也可能是世大運選手。」

身為各國頭號目標，楊勇緯有信心以戰養戰，今年重點放在亞運，「挑戰會越來越大，因為大家對你越來越熟悉，我們鬥智也鬥力，為了不輕易被摸透，訓練上要做些細節變化。不管成功或失敗，對我來說都是成長養分，最終目標放在巴黎奧運。」

「柔道男神」楊勇緯。（記者梁偉銘攝）

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